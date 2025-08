Guto Volpi anuncia 1ª Delegacia da Mulher

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, anunciou ontem a criação da primeira Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da história do município. A unidade será viabilizada com emenda parlamentar de R$ 600 mil destinada pelo deputado estadual Thiago Auricchio (PL), que participou do anúncio ao lado do prefeito.

“Essa é uma conquista histórica para Ribeirão Pires. A Delegacia da Mulher é uma demanda de mais de 20 anos da nossa cidade e vai garantir um atendimento especializado e humanizado às vítimas de violência”, declarou Volpi.

O espaço será construído ao lado do Fórum Municipal, na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, onde hoje funciona o Espaço Lavoisier.

Segundo o prefeito, a medida marca um passo importante no fortalecimento da rede de proteção e acolhimento às mulheres. A definição do local foi feita em parceria com a Delegacia de Polícia da cidade, após tratativas com a Secretaria de Segurança Pública do Estado.

O projeto contou com o apoio do delegado-geral Jonathan Vieira de Azevedo, do secretário-executivo de Segurança Pública Osvaldo Nico, além de representantes jurídicos do município.

“Estivemos pessoalmente na Secretaria para garantir que essa pauta avançasse. E agora conseguimos dar esse passo concreto”, reforçou Guto Volpi.

Thiago Auricchio destacou a importância da unidade. “É um pedido antigo das mulheres da cidade e uma prioridade do nosso mandato. A Delegacia da Mulher representa mais proteção, mais dignidade e mais estrutura para Ribeirão Pires e para toda a região”, afirmou.





MEDIDAS EM VIGOR

Ribeirão Pires já conta com políticas públicas voltadas à proteção feminina. Entre elas, o aplicativo Ana, disponível para mulheres com medida protetiva. Para habilitá-lo, é necessário comparecer à sede da Guarda Civil Municipal com os documentos pessoais.

Além disso, a GCM (Guarda Civil Municipal) mantém a Patrulha Maria da Penha, que realiza rondas 24 horas em apoio às vítimas de violência