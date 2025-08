Água Santa x Ceilândia: confira onde assistir e prováveis escalações

A fase de grupos ficou para trás, e agora é tudo ou nada para o Água Santa na Série D do Campeonato Brasileiro. Em confrontos de ida e volta contra o Ceilândia–DF, o Netuno busca uma vaga nas oitavas de final da competição. O primeiro duelo já acontece hoje, às 16h, na Arena Inamar, com transmissão do canal do YouTube Metrópoles.

O time do Grande ABC garantiu a classificação ao mata-mata com o terceiro lugar no Grupo A-6, somando 21 pontos, enquanto o clube brasiliense avançou como vice-líder da Chave A-5, com 28.

Titular da equipe, o lateral-esquerdo Eduardo Ribeiro reconhece a qualidade do adversário, mas demonstra confiança no elenco do Água Santa. “O Ceilândia é um adversário complicado, que bateu na trave pelo acesso nos últimos anos. Mas confiamos na nossa força em casa para sair com uma vitória já no primeiro jogo”, afirma.

Em sua segunda participação na Quarta Divisão Nacional, o Netuno pode escrever um capítulo inédito em sua história: se avançar, alcançará pela primeira vez as oitavas de final da competição. Em 2024, caiu na segunda fase diante do Brasil de Pelotas–RS.

Segundo Ribeiro, a meta é encaminhar a vaga ainda em casa. “A torcida pode esperar uma equipe competitiva. Trabalhamos bastante, não só durante a semana, mas ao longo de toda a competição”, ressalta o defensor.