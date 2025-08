WhatsApp para negócios é tema de palestra em Santo André

O Circuito Andreense de Empreendedorismo promove nesta terça-feira (5) a palestra “Faça digital: WhatsApp para negócios”, no Cesa Cata Preta (Estrada da Cata Preta, 810, Vila João Ramalho). Na atividade, o participante vai aprender o passo a passo para configurar uma conta no WhatsApp Business e os recursos oferecidos pela ferramenta desenvolvida para otimizar a comunicação com clientes e gerenciar um negócio de forma mais eficiente. As inscrições devem ser feitas em https://acesse.santoandre.br/Circuito05-08.

O WhatsApp Business permite criar um perfil comercial com informações como endereço, horário de funcionamento, e-mail e site da empresa, além de mensagens de saudação automática, mensagens de ausência e respostas rápidas para perguntas frequentes. Com o aplicativo é possível ao empreendedor acompanhar métricas, como o número de mensagens enviadas, recebidas, lidas e entregues, organizar conversas e mensagens com etiquetas personalizadas e ainda criar um catálogo de produtos e serviços dentro do aplicativo.

O Circuito Andreense de Empreendedorismo é uma iniciativa da Prefeitura de Santo André, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Escola de Ouro Andreense, em parceria com o Sebrae e apoio da Secretaria de Educação. O Circuito Andreense foi criado em 2018 para levar capacitação ao empreendedor dos bairros que, muitas vezes, têm dificuldade de se locomover até o Centro da cidade em busca de informações de suporte para sua empresa.

Além das palestras presenciais, que acontecem em espaços da rede municipal de ensino como os Cesas (Centros Educacionais de Santo André) e os Centros Públicos de Formação Profissional, sobre temas como "Descomplique: Fluxo de Caixa", "Como anunciar no Facebook e no Instagram", "Descomplique: Divulgação", "Atendimento ao Cliente", entre outros, o programa promove ainda atividades ao ar livre realizadas mensalmente em centros comerciais nos bairros, oferecendo aos empreendedores a oportunidade de tirar dúvidas sobre gestão de negócios e receber consultoria gratuita.

Na ação itinerante do Circuito Andreense de Empreendedorismo, os empreendedores podem contar com o atendimento do Sebrae-SP, obter informações sobre crédito do Banco do Povo, tirar dúvidas sobre documentação e regularização com a AGG Fiscal, obter informações sobre os serviços ao empreendedor da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) e sobre os cursos de qualificação da Escola de Ouro Andreense. Para quem procura uma recolocação no mercado de trabalho, o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda também participa do Circuito Andreense.

A ação presencial do Circuito Andreense tem como parceiros, além do Sebrae-SP, a Acisa e a AGG Fiscal. O calendário completo do Circuito Andreense de Empreendedorismo e informações sobre o programa, bem como inscrições para as palestras estão disponíveis em https://acesse.santoandre.br/CircuitoAndreense.