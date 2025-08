Taka vira personagem inspirado nos Smurfs

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), virou personagem de um divertido perfil nas redes sociais que apresenta o cotidiano da Aldeia Diademasmurfs, um lugar onde tudo gira em torno da união, do respeito e da simplicidade. Na vila mágica escondida no coração de uma floresta encantada, vivem pequenas criaturas lideradas por Takasmurf, uma versão carismática do prefeito. Nem mesmo a oposição escapa das brincadeiras. Na Takalândia, o vereador petista Josa Queiroz é retratado como Gargamel, o vilão da série “Os Smurfs”, que vive tentando capturar os adoráveis seres azuis ao lado de seu inseparável gato Azrael – no perfil, Paty Cruel, em referência à líder do PT na Câmara. Entre uma piada e outra, os posts destacam, de forma leve e criativa, as ações da gestão do emedebista.