Startup lança software que facilita a implementação da LGPD

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/07/2022 | 09:55



A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) determinou regras em relação à coleta de informações de clientes, empregados e fornecedores. Colocar em prática a confidencialidade absoluta de qualquer dado, no entanto, requer conhecimentos profundos na legislação e em tecnologia – dois pontos de grande dificuldade para parte do mercado.

Diante dessa dificuldade, o empresário Rodrigo Otávio desenvolveu o Octo, startup especializada em adequar a LGPD por meio de uma ferramenta que gerencia todos os passos em uma interface fácil e com apoio remoto. Com mais de 20 anos trabalhando com segurança de dados, o profissional detectou as principais dificuldades de empresas de pequeno e médio porte e de consultores de LGPD, e criou um software de apoio a estes perfis.

Passo a passo

O Octo oferece dois tipos de serviço: um plano mais simples de locação do software da LGPD para quem já tem familiaridade com a lei fazer a gestão do projeto de forma autônoma, e a mentoria, na qual um especialista jurídico e um profissional de segurança da informação auxiliam o cliente no processo de adequação.

Na prática, oito módulos vão conduzir o processo de implementação da LGPD. Primeiro, há um workshop de sensibilização que explica o que é a lei a todos os envolvidos da empresa, seguido de uma Análise de Maturidade com 60 perguntas editáveis, um Mapeamento de Dados totalmente customizável e uma classificação das informações coletadas. Na sequência, utilizando uma Matriz de Riscos, o software aponta um Plano de Ação Colaborativo para mitigar os riscos encontrados durante o processo.

O processo do Octo é finalizado com um monitoramento da execução de todas as ações no Programa de Privacidade e Proteção de Dados, além de disponibilizar o Canal do Encarregado, com um portal de comunicação com titular, gerenciamento de privacidade, uso de cookies, treinamentos e tudo que é necessário em um projeto de implementação da LGPD.