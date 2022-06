Ingram Micro Brasil anuncia parceria com hCaptcha

Da Redação

A Ingram Micro Brasil, subsidiária de uma das principais distribuidoras globais de TI, anunciou acordo de distribuição com a hCaptcha, plataforma independente para mitigação de bots e fraudes.

A nova parceria aprofunda o relacionamento e o trabalho bem-sucedido da Ingram Micro para fornecer aos revendedores e clientes treinamento, suporte e acesso ao hCaptcha Enterprise, solução de mitigação de bots e fraudes, que lidera o mercado com recursos de segurança online que priorizam a privacidade.

“A solução da hCaptcha oferece recursos exclusivos em nosso portfólio, permitindo-nos disponibilizar aos clientes e parceiros solução poderosa e diferenciada em segurança cibernética. Acreditamos no grande potencial da hCaptcha para atender a essa demanda em rápido crescimento”, afirma Alexandre Nakano, diretor de Segurança e Networking da Ingram Micro Brasil.

O foco inicial da parceria é fornecer aos parceiros uma solução capaz de detectar e mitigar ataques automatizados e semiautomatizados em todos os segmentos de mercado e no setor público. A solução da hCaptcha é diferenciada especialmente por seu foco em privacidade, precisão reconhecida pelo mercado e um conjunto robusto de recursos avançados para lidar com os agentes de ameaças mais sofisticados.

“A solução é extremamente eficiente e segura, bloqueando bots maliciosos e avançados sem comprometer a privacidade, os dados sensíveis e a experiência dos usuários. Ele detecta ameaças sofisticadas, mitiga ataques de bots e previne invasões em propriedades online”, diz Nakano.

Shawn Wolffarth, gerente geral do negócio da hCaptcha da controladora Intuition Machines, explica que a parceria com a Ingram Micro Brasil ampliará o alcance da empresa no estratégico mercado brasileiro.

“O Brasil está liderando a privacidade do usuário na América Latina com novas leis como a LGPD. O país tem um forte desejo por soluções de segurança cibernética orientadas para a privacidade. Um exemplo recente é o governo federal do Brasil, que adotou soluções hCaptcha Enterprise para muitos serviços. Agradecemos o compromisso da Ingram Micro Brasil em engajar, educar e apoiar os clientes hCaptcha Enterprise no Brasil por meio de sua rede de revendedores e conhecimento do mercado.”

De acordo com Wolffarth, as soluções da hCaptcha foram projetadas desde o início para exceder os requisitos de privacidade, garantindo uma detecção de humanidade altamente precisa. A hCaptcha é a única solução de mitigação de bots e fraudes oferecida pela Ingram Micro Brasil que está totalmente em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), bem como GDPR, CCPA, PIPL, CalOPPA e muito mais.

“Estamos entusiasmados em tornar nossa tecnologia acessível a todas as organizações para fortalecer suas propriedades on-line contra ameaças e fraudes, protegendo a privacidade de seus usuários finais em conformidade com os requisitos legais da LGPD”, conclui Wolffarth.