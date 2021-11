Mousepad de collab entre Razer e Gaules reverterá lucro para ação social

Da Redação, com assessoria

A collab entre Razer e Gaules resultou em uma uma edição especial do mousepad gamer Gigantus V2. O novo acessório já está à venda com exclusividade no KaBuM!, por R$ 149,90. Com o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, o lucro das vendas do periférico será doado para uma organização não governamental e sem fins lucrativos, ainda a ser definida.

Assim como a versão tradicional do Gigantus V2, a edição da collab entre Razer e Gaules tem acabamento em tecido de microtrama texturizada com alto número de fios. A tecnologia promete proporcionar precisão pixelar e máxima capacidade de resposta e rastreamento aos usuários, independentemente do tipo de sensores dos mouses.

O Gigantus V2 conta ainda com espuma de borracha de alta densidade e base antiderrapante. O design do mousepad apresenta o logotipo oficial do streamer e palavras que representam os valores da Tribo, nome dado à comunidade do Gaules. Está disponível em tamanho large (45 cm de largura x 40 cm de profundidade x 0,3 cm de espessura).

