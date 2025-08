Homem que espancou namorada com 61 socos diz ter sido agredido na prisão

Igor Eduardo Pereira Cabral, preso por agredir a namorada com 61 socos dentro de um elevador, afirmou ter sido agredido fisicamente na Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim (RN). A Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (SEAP) informou que adotou providências imediatas após receber a denúncia na noite de sexta-feira (1º).

Segundo a SEAP, a suposta agressão foi cometida por policiais penais de plantão na unidade. Igor foi encaminhado ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) para exame de corpo de delito.

A polícia civíl segue investigando o caso.