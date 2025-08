Santo André perde para o São José e segue na lanterna da Copa Paulista

O Santo André voltou de São José dos Campos com um resultado amargo. A equipe do Grande ABC foi derrotada por 3 a 1 pelo São José, neste domingo (3), no Estádio Martins Pereira, em duelo válido pela oitava rodada da Copa Paulista. Com o revés, o Ramalhão segue na lanterna do Grupo D, com sete pontos, e vê sua classificação às fases finais cada vez mais distante.

O jogo marcou o reencontro entre líder e lanterna do grupo, e o São José mostrou novamente sua força. A Águia abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, com Danilo Fidélis, de pênalti. O Santo André reagiu e empatou aos 16 da segunda etapa, com Willian Rodrigues aproveitando rebote do goleiro. Mas a igualdade durou pouco: Vinicius Tanque, aos 20, e Rone, aos 24, garantiram a vitória da equipe do Vale do Paraíba.

Apesar dos reforços como Matheus Mangolin e Paulinho, o Ramalhão ainda sofre com a falta de equilíbrio entre defesa e ataque. A equipe comandada por Renato Peixe até mostrou poder de reação, mas voltou a cair diante de um adversário mais organizado, que já havia goleado o time andreense por 4 a 0 no primeiro turno.

Com apenas duas rodadas restantes, o Santo André precisa vencer os próximos jogos e torcer por uma combinação improvável de resultados para avançar. A campanha irregular até aqui deixa o clube do Grande ABC em situação delicada, com risco de eliminação precoce. Enquanto isso, o São José chega aos 19 pontos e consolida sua liderança no grupo, encaminhando a classificação com autoridade.