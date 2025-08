Corinthians poupa titulares para dérbi contra o Palmeiras e arranca empate contra o Fortaleza

O Corinthians buscou um empate suado contra o Fortaleza neste domingo, por 1 a 1, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão 2025. Dorival Júnior poupou seus principais titulares, tendo em vista o dérbi contra o Palmeiras na quarta-feira pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Breno Lopes, ex-Palmeiras e autor do gol que deu o título ao alviverde na Libertadores de 2020, causou a ira dos corintianos mais uma vez e fez o gol do tricolor cearense. Já nos acréscimos finais, Carrillo empatou para o Corinthians.

O resultado faz o Corinthians ficar pelo quarto jogo seguido no Brasileirão sem uma vitória. O time fica com 22 pontos no meio da tabela. Já o Fortaleza segue na zona de rebaixamento com 15 pontos.

Logo no começo do jogo, Matheus Pereira acertou um lindo passe entre a linha de defesa do Corinthians, achando Breno Lopes nas costas de Félix Torres. O ex-Palmeiras tirou de Hugo Souza e abriu o placar.

O Corinthians acordou após levar o gol e teve duas boas chances com Angileri no primeiro tempo. Em uma ele parou no goleiro do Laion. Na outra, acertou a trave.

Romero também teve uma chance de ouro dentro da área com o goleiro 'batido', mas isolou o chute na hora de colocar a bola no fundo das redes.

Já na volta do intervalo, Dorival colocou em campo seus titulares Matheuzinho, Memphis Depay, Garro e Yuri Alberto. O Corinthians melhorou com as mudanças. Yuri Alberto teve a chance ao ficar cara a cara com Vinicius Silvestre, mas atrasou o chute e acabou perdendo o ângulo.

O Fortaleza se segurou atrás na etapa final e novamente teve poucas chances de gol, assim como no primeiro tempo. Mas a barreira tricolor foi quebrada aos 49 do segundo tempo. Yuri Alberto cabeceou, o goleiro espalmou e lá estava Carrillo para conferir o rebote.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 1 FORTALEZA

CORINTHIANS - Hugo Souza; Félix Torres (Maheuzinho), André Ramalho, Cacá, Angileri; Ryan (Garro), Charles, Breno Bidon; Dieguinho (Carrillo), Romero (Memphis) e Talles Magno (Yuri Alberto) Técnico: Dorival Júnior.

FORTALEZA - Vinicius Silvestre; Mancuso (Tinga), Kuscevic, Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Lucca Prior (Martinez); Marinho (Zé Welison), Breno Lopes (Herrera) e Deyverson (Lucero). Técnico: Renato Paiva.

GOLS - Breno Lopes, aos 5 do 1º tempo; Carrillo, aos 49 do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Prior e Zé Welison (FOR).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

PÚBLICO - 34.581 torcedores.

RENDA - R$ 2.390.031,80.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).