Manifestantes pedem justiça por homem morto por PM em Mauá

Cerca de 400 pessoas se reuniram no fim da tarde deste sábado (2) na Avenida Barão de Mauá, em Mauá, para protestar contra a morte de Clayton Juliano da Silva, 38 anos, conhecido como Oreya. O homem foi baleado e morto no último domingo (27) pelo policial militar Kaio Lopes Raimundo, 32, após uma briga de trânsito.

A mobilização foi organizada por integrantes da comunidade Popular Nation - Aircooled e contou com a presença de moradores do Grande ABC, Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Durante o ato, manifestantes usaram camisetas com pedidos de justiça, soltaram balões brancos e realizaram um buzinaço em homenagem à vítima. Um “minuto de barulho” substituiu o silêncio comum em protestos desse tipo.

“A gente não pode aceitar esse tipo de ação. Hoje o Oreya está sendo lembrado, mas não é só por ele – é por todas as famílias que perderam alguém em situações como essa. O Estado não pode mais permitir policiais despreparados”, disse Edgar Rodrigues, um dos organizadores.

Segundo ele, o sobrinho de Clayton, de 9 anos, também baleado na ocorrência, recebeu alta hospitalar na sexta-feira (1º), mas segue abalado emocionalmente.

Vanusa Rosa da Silva, mãe de Clayton, falou com emoção sobre o filho. “O meu menino se foi, mas cada um de vocês está levando um pedacinho dele. Era o amor da minha vida, era meu amigo”, afirmou. O caso segue sendo investigado.