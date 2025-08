Padaria artesanal Nema investe R$ 2,5 milhões e abre loja em Santo André

Santo André acaba de ganhar mais um reforço no seu cenário gastronômico com a inauguração da segunda unidade da padaria artesanal Nema na cidade. O novo espaço está localizado na Praça Presidente Kennedy, 75, no Jardim Bela Vista, e recebeu investimento de R$ 2,5 milhões, gerando 23 empregos diretos e fortalecendo ainda mais o setor de alimentos e bebidas do município.





A Nema, rede carioca especializada em pães de fermentação natural e produtos artesanais, já havia inaugurado sua primeira unidade em Santo André em setembro de 2023, na Rua das Figueiras. A marca nasceu em 2018 no Rio de Janeiro e vem expandindo sua atuação nacionalmente, conquistando clientes com receitas tradicionais, ingredientes selecionados e uma proposta diferenciada que valoriza sabor e qualidade.





Além dos pães sourdough, carro-chefe da padaria, a nova loja também oferece produtos como pão de queijo, pizzas artesanais, bolos caseiros e uma variedade de itens para consumo rápido e para levar para casa, no conceito Grab and Go, que alia praticidade e frescor.





Durante a inauguração, o prefeito Gilvan Ferreira caelebrou mais um investimento privado na cidade. “Novos negócios e geração de empregos nós sempre comemoramos. Santo André acolheu a primeira unidade da Nema e agora eles montaram a segunda, chegando a 52 funcionários. Ficamos felizes em ver os negócios se expandido. Comemoramos investimentos das grandes empresas, mas também valorizamos a importância dos pequenos e médios, que geram postos de trabalho e transferência de renda paras as famílias. É muito gratificante ver empreendedores que vieram para Santo André prosperando”, disse Gilvan.





O sócio-proprietário da Nema, Álvaro Cardoso Bastos Júnior, destacou a importância do crescimento da marca em Santo André. “Só é possível tudo isso porque temos a reciprocidade de uma Prefeitura que estimula, movimenta, empolga, motiva, facilita, tira todos os entraves e traz para o empresário a certeza e a segurança que vale a pena investir e continuar crescendo. Temos o compromisso e fazemos questão de contribuir com a cidade, gerando emprego, investimento e mais projetos”, afirmou.





Secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Evandro Banzato ressaltou a importância do investimento para o fortalecimento do polo gastronômico da cidade. “A chegada de mais uma unidade da Nema demonstra o quanto Santo André se consolidou como referência para o setor gastronômico no ABC e na região metropolitana. O investimento não apenas gera empregos, mas também reforça nossa estratégia de tornar a cidade um destino cada vez mais atrativo para grandes marcas e empreendedores”, destacou Banzato.





Com essa inauguração, Santo André reafirma sua posição como uma das cidades que mais crescem no setor de franquias no Brasil. O município registrou o maior faturamento do setor de franquias entre as sete cidades do ABC no ano passado, segundo a pesquisa Desempenho do Franchising 2024, realizada pela ABF (Associação Brasileira de Franchising). Segundo a entidade, o município atingiu a marca de R$ 1,9 bilhão de faturamento no segmento, o que corresponde a 33,25% do total de R$ 5,8 bilhões movimentados na região.