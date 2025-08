Veja o obituário do Grande ABC deste dia 3 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Ingo Dotzlaw, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

José Roberto Lázaro, 79. Natural de Guariba (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Manoel Pereira Barbosa, 71. Natural de Ibirarema (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Autônomo. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Domingues do Nascimento, 72. Natural de Andradina (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Cemitério Municipal de Andradina.

Luís Aparecido Cândido da Silva, 70. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemar Pereira Gomes, 67. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Ajudante geral. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliseu Leônidas Draugelis, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Antonio dos Santos, 61. Natural de Nilo Peçanha (Bahia). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Pedreiro. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Zenaide Joanna Dall’Igna, 91. Natural de Nova Prata (Rio Grande do Sul). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Yone Fattore, 96. Natural de Araraquara (SP). Residia em Campinas (SP). Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jandira Macciel Casemiro de Campos, 91. Natural de Lindóia (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luiz Carlos Martins, 79. Natural de São Paulo. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Beraldo Tibúrcio Ferreira, 78. Natural de São Brás do Suaçuí (Minas Gerais). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 29. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Olegário da Silva, 73. Natural de São Paulo. Residia em São Paulo. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sebastiana Maria Machado, 67. Natural de Cambé (Paraná). Residia no Centro de São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Eduardo Martins da Silva, 56. Natural de Santo André. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 29, em Diadema. Memorial Phoenix.

Helivelton Silva de Oliveira, 27. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Elena Pereira Steganha, 82. Natural de São Roque (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Antonio Amadeu de Aquino, 72. Natural de Araraquara (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Josefa Maria de Jesus, 82. Natural de Areia Branca (Sergipe). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 29, em Ribeirão Pires. Colina dos Ipês, em Suzano (SP).

Valter Gomes, 80. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 29, em Ribeirão Pires. Cemitério Bom Jesus, em Paranapiacaba.

Isair Ferreira da Silva, 65. Natural de Guarulhos (SP). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.