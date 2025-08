Bate-papo com desenhista da DC Comics lotou Gibiteca de São Bernardo

A Gibiteca Municipal de São Bernardo abriu as portas neste sábado (2) para bate-papo especial sobre Superman, herói do universo dos quadrinhos que ganhou espaço nas telonas do cinema, séries de TV, jogos de videogame, entre outras linguagens. Os mais de 80 participantes da atividade tiveram a oportunidade de saber mais sobre o personagem icônico com Ivan Reis, desenhista nascido na cidade que se tornou referência internacional na área, com trabalhos feitos, inclusive, na DC Comics – primeira “casa” do Super-Homem nas HQs.

“Alegria ver nossa Gibiteca cheia em pleno sábado. É assim que queremos a cultura. Viva, pulsante, atraindo para os espaços públicos da cidade as crianças, as famílias, para aprender, para dialogar, para inspirar as novas gerações de escritores, desenhistas, artistas”, observou a secretária de Cultura de São Bernardo, Samara Dinis.

A escolha do tema do bate-papo, que incluiu troca de conhecimentos sobre ilustração e até mesmo sobre a personalidade do ‘Homem de Aço’, veio no embalo do lançamento recente, em julho deste ano, de mais um longa-metragem de Superman. A iniciativa contou com participação de integrantes do Projeto Formiga Elétrica, canal dedicado à cultura geek: Gustavo Clive, Daniel Fontana e Raphael Ranieri.

O bate-papo foi o passeio do fim de semana do Miguel Costa Apolinário, 9 anos. “Foi muito legal, gostei de ouvir sobre a história do Superman e que, antes de ser herói, ele foi vilão. Foi o que mais curti”, revelou. O menino, fã de HQs, estava acompanhado de seu pai, Fábio Apolinário, que aprovou a iniciativa. “É uma cultura acessível para todos. Foi muito interessante eles contarem que usam a literatura dos quadrinhos para as aulas de história, por exemplo.”

NOVA SEDE – Em março deste ano, a Prefeitura de São Bernardo inaugurou a sede própria da Gibiteca Municipal, na Rua Doutor Fláquer. O local abriga acervo de mais de 20 mil exemplares, entre mangás, fanzines e clássicos das histórias em quadrinhos.

Aline de Lima, bibliotecária da Secretaria de Cultura, destacou que a frequência na Gibiteca Municipal cresce a cada dia. “Nas férias de julho foi super movimentado. Muita gente ainda está conhecendo este espaço. As atividades que promovemos sempre no primeiro sábado de cada mês atraem o público. Já tivemos desfile de cosplayers, oficina de criação de personagens e agora esse bate-papo sobre Superman”, disse.

O serviço existe há 26 anos, e já ocupou diversos espaços culturais, entre os quais a Biblioteca Monteiro Lobato e a Pinacoteca Municip