Educação Ambiental nos Bairros inicia segunda etapa de oficinas abertas

A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal, inicia na terça-feira (5/08) a segunda etapa do Programa Educação Ambiental nos Bairros – Nosso Bairro, Nosso Ambiente, desta vez no Paulicéia, Riacho Grande, Independência, Batistini, Jordanópolis e Botujuru, com oficinas abertas à população. Os encontros serão realizados até o dia 10 de setembro, sempre de terça a sexta-feira, abordando temas relacionados ao enfrentamento às mudanças climáticas e fortalecendo a relação das comunidades com seus territórios.

Serão cinco oficinas por bairro, que se darão uma vez por semana. Informações sobre a programação e inscrição podem ser encontradas no link: https://forms.gle/zdjkEVmzCtX4heF19. A primeira etapa ocorreu entre junho e julho de 2025 nos bairros Ferrazópolis, Taboão e a região do Pós-Balsa, mais especificamente Santa Cruz, Capivari, Taquacetuba e Tatetos. No total, a Secretaria pretende levar o programa a 15 regiões até o começo de novembro.

Na etapa inaugural, a iniciativa da Secretaria contou com a participação de agentes comunitárias de saúde, orientadores pedagógicos, assessores de região e agentes da Defesa Civil, além da população, reunindo cerca de 45 participantes por semana. Cada oficina tem um grande tema: na primeira os participantes produzem um Diagnóstico Comunitário Participativo; na segunda são realizadas atividades práticas sobre Mudanças Climáticas e Impactos Locais; a terceira oficina conta com o apoio da Defesa Civil para atividades de Gestão Participativa de Risco; na quarta, o foco é na Mobilização Comunitária e Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos em São Bernardo.

Por fim, a quinta apresenta um Panorama de Políticas Públicas Locais e Participação Social e prepara os participantes para o Seminário de Encerramento do projeto, que está previsto para acontecer em dezembro de 2025.

“A proposta é fazer uma educação ambiental mobilizadora, para o empoderamento dessa população para a causa ambiental. Todo mundo ouve falar de mudanças climáticas, mas na hora que você desce no território e pergunta para o morador, faltam elementos para ele se conectar, e é isso que a gente quer levar. Perguntar: ‘o que você acha que causa o aquecimento global? Como afeta a minha vida? Como estou sendo afetado pelas mudanças climáticas?’ Essa é a minha diretriz para a equipe de educação ambiental”, afirmou a secretária municipal de Meio Ambiente, Ruth Cristina Ramos.

De maneira geral, o objetivo é que a Secretaria de Meio Ambiente consiga, por meio do programa, chegar nos territórios para manter diálogo com os moradores e com profissionais que atuam nesses bairros, com base na temática de enfrentamento às mudanças climáticas. E também colocar esse tema no cotidiano das pessoas, de modo que possam entender o que é, qual o impacto, o que pode ser feito, como isso se insere nos programas e políticas vigentes e fortalecer a relação das comunidades com seus territórios.

“Seguindo o que foi realizado na primeira etapa, esperamos alcançar ainda mais pessoas de forma direta pela participação nas oficinas. Além de aumentar o número de inscritos no programa, a expectativa é qualificar ainda mais o material informativo apresentado, contribuindo para a formação de moradores e servidores que se tornarão multiplicadores da política municipal de educação ambiental voltada para o enfrentamento às mudanças climáticas em seus bairros”, comentou Matheus Graciosi Pinto, diretor de Meio Ambiente de São Bernardo.