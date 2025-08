Festival celebra cultura afro-brasileira em Santo André com oficinas, feira e atrações culturais

A UFABC (Universidade Federal do ABC), em Santo André, recebe no s´bado, dia 9 de agosto, a primeira edição do Festival Pele Negra, Tranças e Black Power da Resistência – Encontro de Cultura e Beleza Afro do Grande ABC. O evento, gratuito e aberto ao público, ocorre das 10h às 18h e tem como foco a valorização da identidade, da estética e do empreendedorismo negro.

A programação inclui apresentações culturais, oficinas de tranças e estética negra, feira de afroempreendedores e palestras com temática antirracista. Segundo os organizadores, o objetivo é fortalecer a autoestima da população negra e promover a formação de educadores com base em metodologias antirracistas.

“A proposta vai além da estética. Trata-se de pertencimento e reconhecimento. Cada trança, cada tom de pele carrega uma história que precisa ser valorizada”, destaca a coordenação do evento, vinculada ao Projeto Ilê-Ajê Afrocultural e ao Grupo Africanidade da UFABC.

O festival também busca apoio de parceiros que atuem na promoção da diversidade e no combate ao racismo.

Serviço

Festival Pele Negra, Tranças e Black Power da Resistência

9 de agosto de 2025 (sábado)

Das 10h às 18h

UFABC – Av. dos Estados, 5001, Bairro Bangú, Santo André

Contatos: (11) 97256-2891 | (11) 96862-9560

Instagram: @espacoculturalcrisvieira