UFABC abre 2.800 vagas para cursos gratuitos com bolsa de R$ 200 na região

A UFABC (Universidade Federal do ABC) está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira (30) para 2.800 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional, com bolsa mensal de R$ 200 para transporte e alimentação. A iniciativa faz parte do PMQ (Programa Federal Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional), em parceria com prefeituras da região, incluindo a de Santo André.

Os cursos oferecidos são: Auxiliar de Geoprocessamento, Condutor de Turismo em Espaços Culturais Locais, Condutor de Turismo em Unidades de Conservação Ambiental e Auxiliar de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis e Eficiência Energética. As formações têm carga horária de 200 horas — 160 horas técnicas e 40 voltadas a temas humanísticos — e ocorrerão de agosto a novembro, com aulas presenciais de segunda a quinta-feira, e possibilidade de encontros aos sábados.

As oportunidades são destinadas a jovens entre 16 e 29 anos que residam no Grande ABC (Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra). Os interessados devem estar cursando a Educação Básica (Fundamental 2, Ensino Médio ou EJA) ou ter concluído o Ensino Médio, além de estar desempregados e cadastrados no Sine (Sistema Nacional de Emprego) ou recebendo seguro-desemprego.

Inscrição e locais dos cursos

As inscrições devem ser feitas pelo link: acesse.santoandre.br/ProgramaManuelQuerino. Em Santo André, os cursos ocorrerão em escolas da rede municipal. Em outras cidades, as aulas serão oferecidas em espaços como igrejas, associações e laboratórios da UFABC e instituições parceiras. O edital completo pode ser acessado em: https://pmq.inova.ufabc.edu.br.

Os alunos que concluírem o curso com frequência mínima de 75% receberão certificado emitido pela UFABC, MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Formação voltada a áreas em expansão

O curso de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis visa preparar profissionais para atuar em instalações de energia solar fotovoltaica e em projetos de eficiência energética — setores com crescente demanda no mercado. Já o curso de Auxiliar de Geoprocessamento capacita os participantes a trabalhar com ferramentas de geotecnologias e dados espaciais.

Na área do turismo, os cursos oferecem formação para atuar como condutores em espaços culturais e unidades de conservação, com foco em práticas educativas, sustentabilidade e valorização do patrimônio local.

Curso com inscrições específicas vai até julho

No caso do curso Condutor de Turismo em Unidade de Conservação Ambiental, há uma modalidade com dois módulos destinada a moradores de bairros do entorno do Parque Natural Municipal do Pedroso e do Parque Nascentes de Paranapiacaba. As inscrições para esta formação específica vão até 11 de julho e devem ser feitas por meio do formulário: https://forms.gle/D2muY8CVCZC7kHyW9.

Podem participar moradores dos bairros Campo Grande, Estância Rio Grande, Jardim Joaquim Eugênio de Lima, Vila de Paranapiacaba, Parque Miami, Jardim Riviera, Recreio da Borda do Campo, ruas Pintassilva e Renascer, além do Núcleo Eucaliptos. Quem completar os dois módulos receberá dois certificados distintos.

Sobre o programa

Criado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Programa Manuel Querino tem como objetivo promover qualificação profissional voltada ao trabalho decente e à inserção de jovens e trabalhadores no mercado. O nome homenageia o baiano Manuel Querino (1851–1923), artista, escritor e pioneiro na valorização da cultura africana no Brasil.