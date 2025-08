Alunos voltam a São Bernardo após intercâmbio na Irlanda

São mais de 9.000 quilômetros separando São Bernardo de Dublin, capital da Irlanda, em meio a um vasto Oceano Atlântico. Mas para 20 alunos da rede pública, de 15 a 17 anos, que residem na cidade do Grande ABC, a distância para as boas memórias e a nova experiência de vida, após um mês em solo irlandês, é zero. Na noite de ontem, estudantes beneficiados pela primeira edição do programa Conecta São Bernardo retornaram ao Brasil, com uma recepção calorosa de familiares, que mataram as saudades depois de uma longa espera.

Transportados por dois ônibus alugados pela Prefeitura de São Bernardo, mães, pais e demais parentes saíram do Paço na tarde de ontem, por volta das 17h30, enquanto o avião que transportava os alunos já sobrevoava o território brasileiro, mais precisamente no Ceará, a caminho do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Em quase duas horas de trajeto, a expectativa de rever filhos e filhas aumentava, na medida que o tempo passava.

Esse é o caso da diarista Edineusa Pereira de Amorim, 42 anos, que pela primeira vez na vida, ficou tão distante da filha Jéssica da Silva, estudante do primeiro ano do ensino médio na Etec (Escola Técnica Estadual) Lauro Gomes. Moradora do Jardim do Lago, a aluna celebrou o seu aniversário de 16 anos no dia 13 de julho, na Irlanda. Ao longo do mês, mãe e filha se falavam por transmissões via WhatsApp.

“Fiquei muito feliz que ela estava lá, realizando um sonho, mas a gente fica apreensiva, porque nós ficamos com saudades. Ela nunca tinha ficado longe de casa. Agora com a volta dela, estou feliz e emocionada. Estou morrendo de saudades de vê-la. E ela não sabe que estamos aqui, esperando. Será uma surpresa. Só tenho a agradecer à equipe do prefeito (Marcelo Lima) por esse sonho realizado”, disse Edileusa, no aguardo do desembarque do avião.

Ao lado de sete familiares e com cartazes para recepcionar Ana Júlia, 16 anos, Lucimar Maria de Oliveira tem uma biografia de resiliência, após viver a infância e adolescência nas ruas. Hoje, ela vê a filha conhecer outro país e aprender uma nova língua. “Nunca tive a oportunidade de estudar e tenho o sonho de ir para escola, mas a minha filha realizou o sonho dela também. Então só tenho a agradecer. Só Deus pode fazer isso: da rua para um intercâmbio”, ressaltou.

O tempo de espera levou cerca de uma hora entre o pouso do avião até os gritos de comoção ganharem espaço no portão de desembarque do aeroporto. Ana Julia, estudante do ensino médio da Escola Estadual Vilma Apparecida Anselmo, no bairro Planalto, foi abraçada por toda a família. “Essa viagem foi inesquecível pelas aventuras e amizades que fiz lá. E tudo foi muito bem preparado. Só tenho que viver mais disso”, afirmou.

Ao lado da mãe Edileusa, Jéssica não conteve as lágrimas ao voltar para o Brasil, sem querer deixar de escrever novos capítulos, como ocorreu na Irlanda. “Foi uma viagem única, para criar uma nova responsabilidade, conhecer outro idioma e uma nova cultura. E foi demais curtir o aniversário lá, mesmo longe da minha família”, ressaltou.

A primeira edição do Conecta São Bernardo custou ao município cerca de R$ 120 mil, considerando o valor de R$ 6.000 por aluno. Os critérios para o intercâmbio foram direcionados para estudantes de baixa renda, com residência na cidade e boa avaliação disciplinar nas escolas. Segundo o prefeito Marcelo Lima (Podemos), o programa terá mais novidades brevemente.

“Logo, vamos anunciar o próximo programa, que primeiro vai focar nos profissionais da educação e, em segundo momento, com uma quantidade muito maior de alunos. E estou garantindo a esses alunos aqui intensivo para curso de inglês em São Bernardo, na Faculdade Municipal. E estamos também em tratativas com a Volkswagen, para que eles (estudantes) possam ingressar como estagiários”, prometeu o prefeito.