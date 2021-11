Smartphone Infinix NOTE 10 Pro chega com preços imbatíveis: R$ 1.499 na versão com 126 GB e R$ 1.699 com 256 GB

Da Redação

04/11/2021 | 11:18



A Positivo Tecnologia anuncia uma parceria com a Transsion Holdings. Trata-se da terceira maior empresa de dispositivos celulares e a sexta maior de smartphones do mundo, segundo dados da IDC referentes ao 2º trimestre de 2021. O primeiro resultado do acordo é o Infinix NOTE 10 Pro, smartphone com design premiado, preço mais competitivo da categoria e dois anos de garantia.

A aliança compreende o licenciamento da Infinix, marca de celulares da Transsion Holdings que chega oficialmente ao país por meio da empresa brasileira de tecnologia. Com presença principalmente em países da África, Oriente Médio e Ásia, a Infinix complementa o portfólio da Positivo Tecnologia com opções de produtos na categoria premium.

O Infinix NOTE 10 Pro está disponível em duas versões: com 126 GB de armazenamento o preço sugerido é R$ 1.499, e o modelo com 256 GB custa R$ 1.699. O espaço para guardar fotos e vídeos é enorme, mas, ainda assim, o aparelho permite expansão até 2 TB, com cartão micro SD.

A quantidade de memória RAM também é grande. São 8 GB. Além de potente, o smartphone Infinix NOTE 10 Pro é bonito. O design ganhou um reconhecimento internacional, o iF Award Design 2021, na Alemanha. As duas versões estão à venda no Brasil nas cores preta e branca (Nordic Secret).

Outro destaque do Infinix NOTE 10 Pro é a tela de 6,95”, com taxa de atualização de 90 Hz e de sensibilidade ao toque de 180 Hz, características que proporcionam precisão superior e experiência imersiva e agradam especialmente aos gamers. Além disso, o novo smartphone conta com o melhor chipset gamer do mercado, o MediaTek Helio G95, sua bateria tem 5.000 mAh e pode durar até dois dias, e o som é de cinema, pois o alto falante duplo estéreo tem tecnologia surround da DTS. Os benefícios continuam com o conjunto de câmeras. São quatro, sendo uma com até 64 MP, que resultam em fotos e vídeos com excelente qualidade.

Mais do que configurações avançadas, o Infinix NOTE 10 Pro tem outro grande diferencial: a garantia. Fabricado no Brasil, tem dois anos de garantia de fábrica e assistência especializada da Positivo Tecnologia em 150 pontos em todo o país.

A oferta do Infinix NOTE 10 Pro, smartphone premium com preços super competitivos é possível graças à parceria da Positivo Tecnologia com a Transsion Holdings, gigante mundial no mercado de celulares. A Transsion Holding, dona da Infinix, desenvolve soluções de mobilidade, acessórios portáteis e eletroeletrônicos e concentra seus negócios principalmente no mercado de smartphones.

Considerada a sexta maior empresa de smartphones do mundo, a Transsion Holdings vendeu mais de 174 milhões de aparelhos móveis no ano passado. A Infinix é a marca mais premium da Transsion Holdings e uma das que mais cresce em todos os mercados em que atua, principalmente na África, Oriente Médio e Ásia. Somente entre 2018 e 2020 a marca dobrou de tamanho em 2020 e elevou o faturamento em 160%. É uma demonstração clara da qualidade e aceitação de seus smartphones em todos os países que a Infinix atua.

Além de ampliar o portfólio da Positivo Tecnologia, o Infinix NOTE 10 Pro, primeiro projeto da aliança de negócios da empresa com a Transsion, promete alterar a dinâmica do mercado brasileiro de smartphones. O smartphone está à venda com exclusividade pelo grupo varejista Via: Casas Bahia, Ponto e Extra, pela operadora de telefonia Vivo e na loja on-line da própria marca. Para informações adicionais sobre o smartphone Infinix NOTE 10 Pro acesse https://www.meuinfinix.com.br.

Veja o Infinix NOTE 10 Pro em ação

Infinix NOTE 10 Pro

Cores: preta e branca (versão Nordic Secret)

Tamanho da tela: 6,95″

Tecnologia: IPS LCD

Proporção / Densidade de pixels: 20,5:9 / 387 ppi

Resolução: 1080 x 2460 (FHD+)

Taxa de Atualização: 90 Hz

Aproveitamento: 91%

Modelo do Chipset: MediaTek Helio G95

Código do Chipset: MT6785V

Litografia: 12 nm

CPU: 2x 2.05 GHz Cortex-A76 6x 2.0 GHz Cortex-A55

GPU: Arm Mali-G76 MC4 900 MHz

Memória RAM: 8 GB

Memória de Armazenamento: 256 GB e 128 GB (UFS 2.2)

Câmeras traseira: são 4 no total, sendo a câmera principal com 64 MP (wide) f/1.9, a segunda câmera com 8 MP (ultrawide 120°) f/2.2, a terceira câmera com 2 MP (profundidade) f/2.4 e a quarta Câmera com 2 MP (monocromático) f/2.4

Flash: Quádruplo LED

Vídeo: 4K@30fps ou 1080p@60fps

Câmera frontal: 1 câmera com resolução 16 MP, Flash Flash LED e Vídeo 1080p@60fps

Dados Móveis: 2G, 3G e 4G

Bandas: 2G 850/900/1800/1900

Potência 2G: GSM900: 33 dBm ± 2 dB DCS1800: 30 dBm ± 2 dB

Bandas 3G: 850/900/1700(AWS)/1900/2100

Potência 3G: 24 dBm + 1.7 dB/- 3.7 dB

Bandas 4G: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B38/B40

Potência 4G: 23dBm + 2.7 dB/- 2.7 dB

Padrão Wi-fi: 802.11 a/b/g/n/ac (dual band)

Frequências Wi-fi: 2.4 GHz, 5 GHz

Potência Wi-fi: 14 dBm ± 3dB

Wi-fi Direct: Sim

Wi-fi Hotspot: Sim

Bluetooth: 5.0, A2DP, Low Energy

Potência Bluetooth: 0-10 dBm

NFC: presente na versão 128 GB e ausente no modelo 256 GB

Porta USB: USB Tipo C

Sistema operacional: Android 11

Interface Infinix XOS: 7.6

Tipo De Bateria: Li-Po

Capacidade da Bateria: 5000 mAh

Potência do Carregador: 33 W (incluso)

Áudio: Alto Falante Duplo, estéreo

Otimização: Tecnologia DTS Surround

Saída de áudio: Sim (P2 – 3,5 mm)

Dimensões do aparelho (LxAxP, em cm): 7,832×17,276×0,78

Peso (em g): 209

Abaixo, veja o Infinix NOTE 10 Pro em detalhes. As imagens são de divulgação da Positivo.