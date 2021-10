Android 12: conheça as novidades do sistema e os modelos que devem receber a atualização

Marcella Blass

Do 33Giga



06/10/2021 | 12:48



Após anúncio feito em maio durante a Google I/O, a Google lançou oficialmente o Android 12. Entre os principais destaques da novidade estão a interface Material You – que dá uma nova cara ao sistema operacional –, os recursos caprichados de privacidade e a utilização geral mais fluida.

Mais beleza e privacidade

Apesar de não trazer nenhuma grande nova ferramenta ou funcionalidade, a versão do sistema operacional entrega bastante na otimização de aspectos visuais. O mesmo vale para elementos de sistema que são básicos, mas importantes, como a privacidade de câmeras e microfones.

Conhecido como Material You, um dos grandes destaques do Android 12 vai para o seu design, que recebeu uma repaginada total. Na prática, a novidade trabalha com uma paleta de cores personalizada que vai abranger elementos da tela de bloqueio às configurações e os aplicativos. Quem vai ditar a regra nesse sentido é o papel de parede usado pelo usuário, que servirá de base para toda a harmonização de tons do SO.

Além disso, ícones do sistema e widgets ganharam uma aparência mais moderna – com cantos arredondados e layouts responsivos. Já as animações da interface passaram a ser muito mais fluidas, gerando menos impacto no consumo de bateria.

No quesito privacidade e segurança, o Android 12 traz para o usuário um recurso que, por meio de indicadores coloridos no canto superior da interface, indicam se a câmera e o microfone estão em uso. Além disso, há um relatório dedicado a esses dois acessos por parte dos aplicativos instalado. Dessa forma, fica mais fácil monitorar e alterar permissões, se for necessário.

Meu aparelho vai receber o Android 12?

Como de costume no lançamento de um novo sistema Android, os smartphones Pixel (do Google) serão os primeiros a receber a novidade. A partir daí, os outros fabricantes começarão, aos poucos, a liberar a atualização para seus usuários.

É importante ter em mente que as fabricantes têm acesso ao sistema operacional “cru” e desenvolvem suas versões personalizadas – como é o caso da MIUI (Xiaomi), da One UI (Samsung) e da ZenUI (Asus). Por isso, é difícil prever em quanto tempo todos os ajustes ficarão prontos para os usuários.

A boa notícia é que muitos modelos receberam a versão Beta do Android 12. Por meio dela, as fabricantes têm coletado relatos de bugs e feito correções para melhorar a experiência. E todo esse trabalho dá esperanças de que a versão final do SO seja lançada em breve.

Entre os modelos que receberam a versão beta do Android 12 – e receberão a versão final – estão Asus Zenfone 8, OnePlus 9, Samsung Galaxy S21, Xiaomi Mi 11 (assim como as versões Pro e Ultra) e o Real GT. A expectativa é outros dos principais aparelhos lançados nos últimos anos também tenham acesso à atualização quando ela estiver disponível para todos os usuários.