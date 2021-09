Europa quer que todos celulares tenham entrada USB-C – até o iPhone

Bianca Bellucci

Do 33Giga



24/09/2021 | 09:48



Nesta quinta-feira (23), a Comissão Europeia, divisão antitruste e reguladora da indústria da União Europeia (UE), divulgou uma proposta de lei que visa padronizar as portas de celulares, adotando a entrada USB-C. O objetivo é reduzir a quantidade de lixo eletrônico, uma vez que os usuários poderão reaproveitar cabos e conectores de tomada.

Além dos smartphones, a lei se estende a tablets, fones de ouvido, videogames, câmeras e alto-falantes. A proposta da Comissão Europeia ainda se mostra favorável à venda separada de carregadores. A justificativa é que a medida diminuirá a comercialização do item, consequentemente, reduzindo o impacto ambiental na produção e descarte do acessório.

Para virar lei, no entanto, a proposta de padronização da entrada USB-C precisa ser aprovada em votação no Parlamento Europeu. Caso isso ocorra, as fabricantes de dispositivos eletrônicos terão 24 meses para se adaptarem às novas regras.

É válido destacar que, se aprovada, a empresa mais impactada será a Apple. Apesar de já adotar a entrada USB-C em modelos mais novos de iPad e Mac, o iPhone segue com o conector Lightning para alimentar a bateria.