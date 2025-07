Marcelo Oliveira destaca resultados da Operação Impacto e reforça segurança

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), se reuniu nesta terça-feira (22) com representantes das Polícias Civil e Militar para avaliar os resultados da Operação Impacto, realizada nas últimas duas semanas no Grande ABC. A força-tarefa já apresenta números expressivos: foram 65 veículos recuperados, 52 prisões em flagrante, 25 procurados capturados e seis quilos de drogas apreendidos.

Participaram da agenda o secretário municipal de Segurança Pública, Matheus Ferreira, o comandante da GCM de Mauá, José Cesar Ferrari, o tenente-coronel do 30º Batalhão da Polícia Militar, Clodoaldo Rodrigues Fontes, e o Dr. Gustavo Resende, que representou o delegado Rosa, do 1º Distrito Policial de Mauá.

O prefeito reforçou o compromisso da administração municipal com a segurança da população. “Estamos investindo cada vez mais para garantir a segurança dos nossos moradores. A integração das forças de segurança e o apoio da nossa GCM são fundamentais nesse trabalho diário. Segurança é prioridade para Mauá”, afirmou.

“Tivemos redução satisfatória no roubo e furto de veículos, queda nos crimes contra o patrimônio, nos roubos e furtos de celular e também na letalidade. É o resultado de uma atuação integrada entre GCM, Polícia Militar e Polícia Civil, com o apoio do prefeito. Segurança pública se faz com presença e resultado. É isso que estamos entregando”, destacou o secretário municipal de Segurança Pública, Matheus Ferreira.

O tenente-coronel Clodoaldo Rodrigues Fontes, comandante do 30º BPM, também celebrou os resultados obtidos e ressaltou a importância do trabalho conjunto. “Esses números são fruto da soma de esforços e da parceria entre as polícias e a Prefeitura. É um trabalho pensado para cuidar de quem mora aqui e também de quem passa pela cidade todos os dias. Seguiremos firmes para manter essa redução dos índices e reforçar a sensação de segurança da população”, afirmou.

Segundo dados encaminhados pela Prefeitura, a cidade de Mauá também registrou quedas expressivas nos crimes envolvendo celulares em junho de 2025, quando comparado ao mesmo mês do ano anterior. O furto de celular apresentou redução de 44,7%, passando de 132 para 73 casos. Já o roubo de celular caiu 19,1%, saindo de 220 ocorrências em 2024 para 178 neste ano. As ações preventivas da operação Embarque Seguro, realizada no período da madrugada (das 4h às 7h), contribuíram diretamente para esse cenário, com redução de 18,8% nas ocorrências de furto e roubo de celular – de 80 casos em 2024 para 65 em 2025.

No último dia 3, o prefeito esteve em Brasília, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde tratou da liberação de recursos destinados ao fortalecimento da segurança pública no município. Durante o encontro com a diretora do Sistema Único de Segurança Pública, Isabel Seixas, e o coordenador-geral, Leandro Arbogast, foram discutidas soluções tecnológicas, como o videomonitoramento integrado, que permitirá conexão entre diversos órgãos, como SAMU, Corpo de Bombeiros e a própria GCM.

A Guarda Civil Municipal de Mauá, presença permanente da Prefeitura nas ruas, desempenha papel fundamental no apoio às operações, colaborando diretamente com o Governo do Estado no combate à criminalidade. A GCM também mantém, de forma contínua, as operações Embarque Seguro, voltada à proteção de passageiros no transporte público, e Dorme Tranquilo, que reforça o patrulhamento noturno nos bairros. Ambas as iniciativas intensificam as ações preventivas e aumentam a sensação de segurança da população.

Queda nos indicadores criminais

Os dados atualizados do 30º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento em Mauá, reforçam a tendência de queda na criminalidade:

Roubo e furto de veículos: queda de 36,77% em junho de 2025 (141 casos), frente ao mesmo mês de 2024 (233 casos).

Roubos diversos: redução de 32,40%, passando de 190 ocorrências em junho de 2024 para 121 neste ano.

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2025, as reduções continuam:

Roubos diversos: menos 28,4% (de 915 para 655 casos);

Roubos de veículos: queda de 35,9% (de 298 para 191 casos);

Furtos de veículos: redução de 7,9%;

Furtos diversos: diminuição de 9,5%.

Os números confirmam o impacto positivo das ações integradas na segurança de Mauá. “O combate à criminalidade é prioridade. Trabalhamos para garantir uma cidade cada vez mais segura e protegida para todos”, concluiu Oliveira.