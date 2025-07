Dia do Conecta Fé em São Caetano

Atento ao crescimento do número de evangélicos no Grande ABC – tendência que reflete o cenário nacional – o vereador de São Caetano Cicinho Moreira (PL) propôs dar mais visibilidade à produção artística ligada a essa expressão de fé e aproximar a cultura gospel do público em geral. Para isso, apresentou projeto que institui o Dia do Conecta Fé no Calendário Oficial de Datas e Eventos do município. A data sugerida – o segundo fim de semana de julho – deverá contar com apresentações artísticas e culturais ligadas à fé evangélica, como shows musicais, peças teatrais e exibição de filmes, com apoio das igrejas e instituições religiosas da cidade. De acordo com o parlamentar, a proposta busca reconhecer a influência e a relevância social da cultura gospel.

BASTIDORES

Parecer definido

O conselho de ética do PT de Diadema definiu o seu parecer sobre o futuro de Jeferson Leite (foto) no partido. Por ora, o relatório está guardado a sete chaves, para ser discutido em reunião do diretório municipal nesta quarta-feira (23). Entre as punições, não se descarta a expulsão do parlamentar na sigla, após uma série de atritos com outros vereadores petistas, ao se tornar o 17º integrante da base aliada do prefeito Taka Yamauchi (MDB). Inclusive, o petista sugeriu que o ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT) sabotou o emedebista na entrega dos uniformes escolares.

Novo secretário

O prefeito de Rio Grande da Serra. Akira Auriani (PSB), anunciou nesta segunda-feira (22) o contabilista e gestor público Ricardo Abílio como novo secretário de Finanças do município. Abílio substitui economista José Cláudio Simões. “Abílio é um gestor competente e conhece bem nossa cidade. Já foi secretário de Finanças aqui entre 2016 e 2017, e agora volta com muito mais experiência para fortalecer Rio Grande da Serra”, disse o prefeito.

Intensivão

A Prefeitura de São Bernardo realizará no próximo dia 25 intensivão sobre como superar limites e o prefeito Marcelo Lima (Podemos) está convidando a população para participar da atividade, que tem como foco celebrar os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão. O evento ‘Motivação e Foco para Superar Limites’ será realizado no Cenforpe (Centro de Formação dos Profissionais da Educação) e terá palestra com Fernando Fernandes, atleta paralímpico e tetracampeão mundial de canoagem.

Eleições 2026

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), com base eleitoral em São Bernardo, participou de encontro no SindSaúde (Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde) ABC, e durante seu discurso afirmou que as eleições do próximo ano serão “as mais difíceis desde o nascimento do Partido dos Trabalhadores”. “Desde a primeira eleição estamos crescendo. O Brasil é o único país onde a classe trabalhadora governa por tantos mandatos e eles (partidos de direita) não aceitam mais isso. É fundamental estarmos unidos, para que tenhamos um país livre, próspero e democrático”, pontuou.

Ato falho

Por falar em Luiz Fernando, o deputado protagonizou ato falho durante evento que oficializou o nome do Parque Natural Municipal Prefeito Oswaldo Dias, em Mauá. Ao discursar, o petista trocou o nome do prefeito Marcelo Oliveira (PT) pelo do seu homólogo em São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos). O prefeito mauense perdoou o lapso do correligionário, tendo em vista que Luiz Fernando manda sempre boas emendas para Mauá.