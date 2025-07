Ex-prefeito de Santo André, Carlos Grana recebe alta após cirurgia cardíaca de emergência

O ex-prefeito de Santo André Carlos Grana (PT) recebeu alta médica nesta terça-feira (22) após passar por uma cirurgia cardíaca de emergência no Hospital Estadual Mário Covas. Grana estava internado desde a última quinta-feira (17), quando foi submetido a uma revascularização do miocárdio, procedimento conhecido como ponte de safena.

Antes disso, no dia 9, o petista já havia realizado um cateterismo. Em contato com o Diário na última semana, Grana explicou que sentiu-se mal enquanto dirigia de Brasília para Santo André e, ao chegar à cidade, deu entrada no hospital. Após exames iniciais, passou pelo cateterismo e, posteriormente, precisou da intervenção cirúrgica de urgência.

Na última sexta-feira (18), ele conversou por telefone com a reportagem e informou que estava bem, ainda em observação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com previsão inicial de pelo menos sete dias de internação. No entanto, a recuperação evoluiu de forma positiva, o que permitiu a liberação hospitalar antes do previsto.

Em nota divulgada na segunda-feira (21), a diretoria técnica do Hospital Mário Covas já havia informado que o quadro do paciente era estável, com excelente evolução pós-operatória.

Grana, que comandou o Executivo andreense entre 2013 e 2016 e atualmente atua como consultor em gestão pública e sindical, contou que já havia recomendação médica para cuidados com o sistema cardiovascular, devido a uma condição de doença arterial coronariana.