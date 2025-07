Comoção marca despedida de jovem morto por envenenamento em São Bernardo

Amigos e familiares se despediram, na manhã desta terça-feira (22) de Lucas da Silva Santos, 19 anos, no Cemitério do Carminha, no bairro dos Casas, em São Bernardo. O jovem morreu no domingo (20) após oito dias de internação no HU (Hospital de Urgência), com suspeita de envenenamento. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, e o padrasto da vítima, Admilson Ferreira dos Santos, 52, confessou ter colocado veneno em um alimento consumido pela família.

Durante o sepultamento, marcado pela emoção e revolta, aplausos e pregações foram ouvidas em homenagem ao jovem. O irmão mais velho de Lucas, Marco Junior, 34, falou com a imprensa. “É revoltante. Não existe um motivo para a morte dele”, disse, visivelmente abalado. Apenas ele e uma tia aceitaram dar entrevistas no local.

O corpo foi velado a partir das 9h30 e sepultado no início da tarde, por volta das 13h30. Amigos e irmãos de Lucas carregaram o caixão até a sepultura. A mãe da vítima, Rosemeire da Silva, 53, acompanhou a cerimônia em silêncio, visivelmente abalada, amparada por familiares durante todo o sepultamento.

Caso

De acordo com a investigação conduzida pelo 8º DP (Distrito Policial) de São Bernardo, Lucas teria comido um bolinho de mandioca supostamente envenenado com chumbinho, produto de uso proibido. Segundo a polícia, o padrasto confessou ter misturado o veneno em creme de leite e colocado sobre os bolinhos, que foram oferecidos à família na noite de sexta-feira (11). Meia hora após consumir o alimento, Lucas sofreu uma parada cardiorrespiratória e entrou em coma.

Admilson está preso temporariamente desde quarta-feira (16), na delegacia de São Caetano. Em depoimento, afirmou que pretendia tirar a própria vida, mas acabou servindo o alimento também para a esposa, Rosemeire da Silva, mãe de Lucas, e para o filho caçula da família. Ele acusou Rosemeire de ter comprado o chumbinho, por R$ 25, em uma loja de Diadema. O comerciante que realizou a venda confirmou a transação e foi liberado após pagar fiança.

Morte Encefálica

A Prefeitura de São Bernardo confirmou a morte encefálica do jovem e informou que ele teve os rins e as córneas doados, conforme autorização da família.Além do homicídio, o padrasto foi acusado de abusar sexualmente de Lucas, denúncia feita pela própria família, mas negada por Admilson durante depoimento.

A delegada responsável pelo caso, Liliane Doretto, solicitou um laudo psiquiátrico para avaliar a mãe da vítima, a fim de apurar se ela tinha condições de entender a gravidade da situação e se omitiu, de forma consciente, diante de um eventual histórico de abusos. Caso fique comprovado, ela poderá ser responsabilizada como coautora do crime.