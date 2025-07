Ozzy Osbourne fez sua última apresentação com Black Sabbath no início de julho

Após a notícia da morte de Ozzy Osbourne, ícone do rock e conhecido como o “Príncipe das Trevas”, sua última apresentação com o Black Sabbath, realizada em 5 de julho, ganha ainda mais significado para fãs e para a história da música.



LEIA MAIS: Lenda do rock, Ozzy Osbourne morre aos 76 anos

O show, que aconteceu no estádio Villa Park, em Aston, Birmingham — cidade natal de Osbourne — marcou a despedida da banda pela primeira vez em duas décadas. Cerca de 40 mil pessoas estiveram presentes e milhões acompanharam pela transmissão ao vivo, em uma noite que reuniu grandes sucessos da banda e participações especiais de artistas como Billy Corgan, Steven Tyler e Tom Morello.



Trajetória

Nascido John Michael Osbourne em 1948, Ozzy teve uma trajetória marcada por desafios pessoais e conquistas musicais. Fundador do Black Sabbath em 1968, ajudou a definir o heavy metal com álbuns como Paranoid e Master of Reality. Sua carreira solo, iniciada em 1980, foi igualmente influente, com clássicos como Crazy Train.



Mesmo enfrentando problemas de saúde nos últimos anos, incluindo o diagnóstico de Parkinson, Ozzy permaneceu ativo até o fim, deixando um legado que ultrapassa gerações.



LEIA MAIS: Ozzy Osbourne: legado do Príncipe das Trevas moldou gerações do rock

Além de sua importância artística, o show final arrecadou cerca de £140 milhões para instituições beneficentes, reforçando o compromisso social do cantor.



Um documentário sobre sua vida e carreira com o Black Sabbath será lançado em 2026, celebrando a história de um dos maiores nomes do rock mundial.