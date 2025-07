Ozzy Osbourne: legado do Príncipe das Trevas moldou gerações do rock

Morto nesta terça-feira (22), aos 76 anos, Ozzy Osbourne deixa um legado que transcende a música e ajudou a moldar a identidade do heavy metal. Ícone do rock mundial, ele construiu uma carreira marcada por transgressões, reinvenções e sucesso duradouro — tanto à frente do Black Sabbath quanto em carreira solo.



Nascido em Birmingham, na Inglaterra, Ozzy teve uma juventude difícil, abandonou a escola e chegou a ser preso por pequenos furtos antes de encontrar na música o caminho para se tornar uma lenda. Em 1968, fundou o Black Sabbath ao lado de Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward. Com riffs pesados, letras obscuras e uma estética sombria, o grupo revolucionou o rock e é considerado um dos criadores do heavy metal.



O álbum Paranoid (1970), que inclui clássicos como War Pigs e Iron Man, catapultou a banda ao estrelato e consolidou Ozzy como um frontman único, com vocal marcante e presença de palco hipnótica. No entanto, os excessos e o abuso de substâncias o afastaram da banda em 1979.



Longe de significar o fim, a saída do Black Sabbath deu início a uma vitoriosa carreira solo. O disco Blizzard of Ozz (1980), com hits como Crazy Train e Mr. Crowley, reafirmou sua importância no cenário musical. Nos anos seguintes, Ozzy manteve-se ativo e relevante, mesmo diante de tragédias, como a morte precoce do guitarrista Randy Rhoads, em 1982.



Nos anos 2000, sua imagem foi ressignificada com o sucesso do reality show The Osbournes, exibido pela MTV. Ao lado da esposa Sharon e dos filhos Jack e Kelly, Ozzy ganhou ainda mais notoriedade ao mostrar um lado irreverente e caótico de sua vida pessoal, tornando-se um ícone da cultura pop.



Mesmo enfrentando problemas de saúde nos últimos anos — incluindo o diagnóstico de Parkinson em 2020 e diversas cirurgias —, o cantor seguiu produzindo. Seus álbuns mais recentes, Ordinary Man (2020) e Patient Number 9 (2022), contaram com participações de nomes como Elton John, Eric Clapton e Jeff Beck, provando que sua influência seguia intacta.



Ozzy Osbourne despede-se do mundo como uma das figuras mais emblemáticas da história da música. Entre demônios pessoais, feitos artísticos e o amor de uma legião de fãs, seu nome permanece eternizado no panteão do rock.