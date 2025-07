Corrida de rua, Choco Run 2025 segue com inscrições abertas em Ribeirão Pires

A tradicional Choco Run, corrida de rua que integra a programação do Festival do Chocolate, acontecerá no dia 10 de agosto de 2025, a partir das 7h da manhã, no Paço Municipal, e segue com inscrições abertas até dia 8 de agosto. Com percursos de 5K e 10K, a prova é aberta a corredores de todos os níveis e será atração já no primeiro fim de semana da festa. O evento é organizado pela Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer.

O kit de participação, no valor de R$ 89,90, inclui camiseta, número de peito e medalha, e deve ser retirado no dia 9 de agosto, das 10h às 17h, também no Paço Municipal. A retirada exige apresentação de documento com foto, comprovantes de pagamento e endereço.

Com um ambiente pensado para receber desde corredores iniciantes até atletas mais experientes, a Choco Run também valoriza o aspecto comunitário: os participantes são convidados a contribuir com a doação voluntária de alimentos não perecíveis ou ração para pets, reforçando o caráter social do evento.

"A Choco Run, assim como o Festival do Chocolate, já se tornou uma tradição em Ribeirão Pires e em toda a região. Recebemos corredores de diversos lugares, e essa corrida será o pontapé inicial perfeito para o Festival do Chocolate”, destaca Emerson Gilarde, secretário de Esportes e de Turismo.

A retirada do kit por terceiros é permitida, desde que o representante apresente termo de responsabilidade assinado, além da documentação exigida. Importante destacar que não haverá entrega de kits no dia da prova, o que exige atenção dos inscritos quanto aos prazos.

O regulamento completo da prova está disponível no site oficial das inscrições: https://www.minhasinscricoes.com.br/Evento/ChocoRun-2025