Petróleo estende perdas recentes e fecha em queda com incerteza sobre tarifas

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta terça-feira, 21, estendendo as perdas das duas sessões anteriores, em meio às incertezas relacionadas às tarifas do presidente americano, Donald Trump, o que pesa sobre a demanda.

Na New York Mercantile Exchange, o petróleo WTI para setembro recuou 0,97% (US$ 0,64), a US$ 65,31 o barril. Já o Brent para mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), cedeu 0,89% (US$ 0,62), a US$ 68,59 o barril.

Trump afirmou hoje que os EUA fecharam um acordo comercial com as Filipinas, com o país asiático sendo tarifado em 19%. Já o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, confirmou que sediará as negociações contínuas entre Washington e Pequim início da próxima semana. Na União Europeia, todavia, o governo francês quer que Bruxelas aumente a pressão sobre os EUA, à medida que as negociações se aproximam do fim sem que haja um acordo à vista.

A Ritterbusch vê os estoques de petróleo aumentando "consideravelmente", à medida que os avanços de produção da Opep+ se tornam mais visíveis em um momento em que as tarifas americanas terão um impacto maior - mesmo que sejam atenuadas ou adiadas por Trump.

Os preços da commodity podem permanecer voláteis devido às crescentes preocupações em relação à demanda global, dada a escalada das tensões comerciais, instigando temores de uma desaceleração econômica e reduzindo as perspectivas de consumo de combustível, acrescenta Wael Makarem, da Exness.

Uma pausa nos aumentos de produção da Opep+ no final deste ano poderia limitar mais risco de queda, acrescenta ele.

*Com informações da Dow Jones Newswires