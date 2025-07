Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 22 de julho de 2025

Envenenamento

‘Jovem envenenado em S.Bernardo tem morte encefálica’ (Setecidades, segunda). Ciclo se encerrou e não tem volta, infelizmente. Meus sentimentos à sua amada mãe e a todos que o amavam e o respeitavam. Que todos possamos entender e observar melhor os sinais, tentar individualizar as pessoas ao nosso redor, boas e más. Que não seja apenas mais um de tantos exemplos dolorosos que tivemos no decorrer de no máximo dois anos. Tantas vidas ceifadas pela boca, pelo estômago, usando o sagrado alimento e mexendo na pureza e inocência do outro. Muito triste.

Aline Banti

do Instagram

Segurança

Meu caro prefeito Gilvan, como pagador de impostos venho novamente à presença do senhor para relatar os seguintes fatos: esta madrugada cerca de oito moradores de rua, que habitualmente fazem ponto e, em geral drogados, dormem e fazem suas necessidades na vizinhança, fizeram algazarra em altos brados e interromperam o trânsito na esquina de nossa rua com a General Glicério; por estar recebendo visitas em casa percebemos o incômodo de nossos hóspedes e exigimos que a Guarda Municipal (que sempre divulga ações de repressão a diversas inconvenientes) faça pelo menos uma ronda noturna a elimine estes inconvenientes frequentes e já reclamados por mim. Além disso, relembro o depósito de lixo que virou o Edifício Marilda, onde moramos, com os restos de comida deixados sempre pelos frequentadores. Não há locais para deixar lixo e nem fiscalização. Se isso não parar ou houver policiamento, vamos entrar com uma ação junto ao ministério público por omissão. Doravante, se nenhuma providência for tomada, vou filmar e gravar e divulgar nos meus mais de 2.000 contatos; quem sabe aí alguns de seus assessores (que só alardeiam benesses à população) se sensibilizem. Se quiser venha à nossa casa numa hora de almoço ou de madrugada (preferencialmente acompanhado de secretários) e terei prazer em lhe mostrar a realidade.

Angelo Gaiarsa Neto

Santo André

Amizade

Amizade é coisa séria. É melhor falar a verdade para não precisar mentir, inventar, fingir e pedir desculpas no dia seguinte. Agradeça sempre pelas criaturas boas que fazem parte da sua vida. É insuportável viver sem amigos, experimente tentar! Não aceite a máxima: ‘Tudo tem preço e interesse’! Qual o interesse ou preço pode ser maior que amizade verdadeira. Isso é oportunismo de pessoas sem ética e moral. Bumerangue quando lançado volta para as mãos do lançador. Amizade lançada dificilmente voltará. Caso volte, não será igual! As amizades precisam de atenção e cuidados constantes. Tanto quanto uma planta para não secar e morrer. São necessários amor, confiança, lealdade, honestidade, parceria e gratidão. Assim teremos bases sólidas e duradouras. As intrigas e obstáculos serão superados com humildade e sabedoria. Não confunda colega e amigo. No coleguismo, não existe laços, fortes e permanentes. Amigo é diferente, ele é irmão nascido de outra mãe e quando o perdemos, leva consigo um pedaço de nós. Gente que é gente precisa de gente para ser gente, decente ou indecente. Somos gente amiga, decente e competente. Vinte de julho foi o Dia Mundial da Amizade.

Mario Sérgio

São Bernardo

Tarifaço

‘Lula defende soberania e chama opositores de traidores’ (Política, dia 18). Pinscher. Em alemão, o seu nome pronuncia-se Zwergpinscher, que significa “anão mordedor”, muito bravo e que talvez, pela sua semelhança, imagine-se um dobermann. Foi o que pensei quando ouvi o discurso do Lula em relação aos Estados Unidos.

Vanderlei Retondo

Santo André