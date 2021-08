4 lugares para viajar em casal e curtir o frio no Brasil

Redação

Do Rota de Férias



06/08/2021 | 12:56



O Brasil abriga uma série de cidades românticas perfeitas para viajar a dois. No inverno, alguns destinos ficam ainda mais charmosos e atraem os apaixonados. A Abreu, agência de viagens, separou uma lista com quatro lugares para viajar em casal e curtir a época mais gelada do ano no País.

Lugares para viajar em casal e curtir o frio no Brasil

1. Campos do Jordão

Esta charmosa cidade é um famoso destino de inverno do estado de São Paulo. Sua arquitetura de estilo europeu é um charme e conquista os visitantes. Muito badalada e cheia de atividades, Campos do Jordão é ideal para curtir dias frios, degustando as delícias da culinária alemã e tomando um bom vinho em frente à lareira. Quem preferir pode ainda provar as cervejas artesanais produzidas no município.

2. Vale dos Vinhedos, a Toscana Brasileira

Este destino é um Patrimônio Histórico e Cultural do Rio Grande do Sul. Seus vales cobertos de parreiras e as lindas paisagens são cenários perfeitos para apreciar um bom vinho nos dias mais frios do ano. A hospitalidade e a infraestrutura turísticas são de alta qualidade e encantam os visitantes. Com os pacotes da Abreu, por exemplo, o viajante pode aproveitar a estadia para conhecer um dos mais de 30 produtores de vinho da região e provar a deliciosa gastronomia do Vale, que tem forte influência italiana.

3. Gramado

Este destino de ares europeus, também localizado no Rio Grande do Sul, é ideal tanto para casais quanto para famílias. Enquanto os apaixonados aproveitam o clima romântico da estação mais fria do ano, as famílias curtem atrações como esquiar no Snowland e ver as esculturas de chocolate do Mundo do Chocolate. Devido ao clima marcado por umidade e baixas temperaturas, com sorte, os visitantes podem ter a chance de ver até um pouquinho de neve em Gramado.

4. Penedo

Esta simpática cidade da região sul do Rio de Janeiro, nas montanhas do Itatiaia, é a única colônia finlandesa do Brasil e um dos principais destinos de inverno do País. A principal rua de lojas é chamada de Pequena Finlândia, porque as construções e decorações são inspiradas no local. Apesar de a região ser famosa pelas cachoeiras, a dica no inverno é curtir os passeios românticos pela cidade e apreciar a culinária local, com frutos do mar e carnes grelhadas, além de muito chocolate quente e fondue.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de conhecer lugares para viajar em casal, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.