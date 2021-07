Enquanto neva no Brasil, Canadá sofre com o aquecimento global

Redação

Do Rota de Férias



01/07/2021 | 13:56



Na madrugada desta quinta-feira (1/7), dezenas de cidades brasileiras registraram temperaturas negativas. Nos últimos dias, municípios como São Joaquim (SC), Gramado (RS) e Maria da Fé (MG) ficaram cobertos por gelo e neve. Enquanto isso, o Canadá, país conhecido mundialmente pelas baixas temperaturas, sofre com a maior onda de calor de sua história – relacionada por muitos aos efeitos do aquecimento global. Na costa oeste, os termômetros chegaram a 49,6°C e centenas de pessoas morreram subitamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fica Dica São Joaquim (@ficadicasaojoaquim)

Neve no Brasil

O mês de julho de 2021 promete ser um dos mais frios dos últimos anos. Segundo o site Climatempo, especializado em meteorologia, as baixas temperaturas atuais são justificadas por conta de uma massa de ar frio de origem polar, que se desloca pelo interior da América do Sul.

Na madrugada de hoje, a cidade do Rio de Janeiro registrou 8,7°C – os termômetros da capital fluminense não chegavam a um número tão baixo desde 2016. Já em São Paulo (SP), a sensação térmica no fim da tarde da última quarta-feira (30/6), foi de 5°C.

Em Minas Gerais, os munícipio de Maria da Fé foi tomando por um frio de -4,2°C. A cidade ficou coberta por gelo e vários moradores aproveitaram para compartilhar fotos no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valéria Gommes (@caetanovaleriagomes)

Assim como nos anos anteriores, algumas cidades da região sul foram atingidas por leves pancadas de neve e chuva congelada. Em Santa Catarina, os fenômenos aconteceram em municípios como Urupema, Urubici, São Joaquim e Irani. Já no Rio Grande do Sul, foi possível ver os cenários branquinhos em locais como Gramado, São José dos Ausentes e Caxias do Sul.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prefeitura de Gramado (@prefeituradegramado)

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

Calor no Canadá e o aquecimento global

No Canadá, o início do verão no hemisfério norte vem sendo marcado por uma onda de calor intensa. Na última terça-feira (29/6), o país sentiu maior temperatura de sua história: 49,6ºC. Ela foi registrada na vila de Lytton, que precisou ser evacuada por conta de um incêndio florestal. A marca supera recordes de países tropicais. No Brasil, por exemplo, o dia mais quente já registrado até hoje alcançou 44,8°C, em Nova Maringá (MT), segundo o Climatempo.

Por conta do calor excessivo, a cidade de Vancouver já registrou mais de 100 mortes, principalmente de idosos. Segundo o portal The Guardian, mais de 480 pessoas morreram subitamente na província da Colúmbia Britânica (a mais afetada) nos últimos cinco dias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Canada (@canada)

As altas temperaturas também atingiram algumas cidades dos Estados Unidos. Portland e Seattle, por exemplo, tiveram as maiores marcas desde 1940. As máximas chegaram a 46,1ºC e 41,6ºC, respectivamente.

Assim como muitos especialistas, o presidente norte-americano, Joe Biden, relaciona os eventos climáticos dos últimos dias ao aquecimento global. “Alguém acreditava que teríamos 116 graus (46 ºC) em Portland, Óregon? Mas não se preocupem, não há aquecimento global, porque ele é apenas um fruto da nossa imaginação”, disse enquanto criticava as pessoas que não acreditam nos impactos das mudanças climáticas. O líder também afirmou que é preciso dar a atenção necessária ao tema e criar infraestrutura para que as cidades consigam encarar o calor extremo da melhor forma possível.