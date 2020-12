Elétricos x convencionais: app compara custo-benefício de modelos

Da Redação

Muitos motoristas desejam trocar seus carros a combustão pode veículos elétricos, mas não sabem se vale a pena – do ponto de vista do custo versus o benefício. Com isso em mente, a EDP Smart lançou uma ferramenta digital para ajudar a fazer esse cálculo e contribuir na tomada de decisão pelos motoristas na escolha dos seus futuros veículos.

O app EDP ev.X, disponível para os sistemas Android e iOS, analisa o comportamento do usuário em seus deslocamentos diários, calcula e compara os custos gerados por veículos a combustão e elétricos. O site da EDP Smart também terá uma página dedicada aos comparativos, gerados a partir dos dados do tipo de veículo e do consumo para fazer a simulação.

O funcionamento é simples. Após baixar o app, o proprietário insere as informações sobre o veículo que possui e o carro elétrico de seu interesse. Ao fim de um mês, por exemplo, o motorista consegue saber qual seu gasto total com o veículo, bem como suas emissões de CO2 na natureza, quantidade de recargas e o comparativo caso estivesse usando o veículo elétrico escolhido.

Disponível gratuitamente, o app utiliza o GPS do celular para simular o desempenho do veículo elétrico em termos de custos e de impacto ambiental. O EDP ev.X já é disponibilizado pela EDP em Portugal. Para operar no Brasil, o aplicativo teve de passar por adaptações para considerar variáveis como uso de etanol (não utilizado em larga escala na Europa), moeda, valores de mercado e modelos de carros disponíveis. A coleta de dados é anonimizada e agrupada pela ferramenta.