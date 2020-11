Avast Secure Browser: navegador privado chega ao iOS

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



20/11/2020 | 09:18



A Avast, empresa de segurança digital e produtos de privacidade, anunciou nesta quarta-feira (18) o lançamento do navegador privado Avast Secure Browser (ASB) para o sistema operacional iOS. Já disponível para Android e Windows, o modelo traz os mesmos princípios dos browsers anteriores: vem com criptografia de dados (incluindo AES-256 e protocolos TLS/SSL), tem adblock nativo, tecnologia antirrastreamento e VPN. Tudo isso para entregar uma navegação mais segura, privada e rápida.

Outra novidade apresentada pela Avast é o conceito multiplataforma. Agora, os clientes do ASB podem sincronizar o histórico de navegação e os favoritos entre as plataformas de sua conta. Para não perder a segurança nessa troca, o recurso Cross Platform Sync utiliza criptografia ponta a ponta, que promete que as comunicações sejam protegidas e inacessíveis a terceiros durante o processo.

É importante destacar que a Avast tem planos de aumentar o portfólio multiplataforma. O lançamento do ASB para sistema macOS está previsto para chegar ainda em novembro.