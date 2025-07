Flamengo ganha do Atlético-MG em prévia para a Copa do Brasil e vira líder do Brasileirão

O Flamengo teve um confronto equilibrado diante do Atlético-MG, mas conseguiu vencer por 1 a 0 no Maracanã, no Rio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e assumiu a liderança da competição. Após um primeiro tempo bem movimentado e com várias chances, o time rubro-negro precisou usar a bola parada na segunda etapa para chegar ao gol, marcado por Léo Ortiz. A partida serviu de 'prévia', pois os times se reencontram no meio de semana pela Copa do Brasil.

Esta foi a terceira vitória seguida do Flamengo, que agora tem 36 pontos e lidera a competição, mesmo com 16 jogos - o duelo com o Sport foi adiado. O Cruzeiro, que liderava, ficou com 34 após ser derrotado mais cedo pelo Ceará, por 2 a 1, no Mineirão. Além disso, os mineiros já fizeram 17 jogos.

O Atlético-MG, por outro lado, perdeu pela terceira vez seguida e estacionou nos 20 pontos, em 13º lugar. Entretanto, os mineiros têm 15 jogos, ou seja, duas partidas atrasadas, contra Sport e Fortaleza.

O Flamengo começou buscando o ataque. Na primeira, Bruno Henrique levou da esquerda para a direita e tentou chute colocado, mas para fora. Depois, Pedro levou mais perigo ao dominar na direita da área e chutar forte, com Everson espalmando para escanteio. Bruno Henrique voltou a aparecer, mas do lado inverso. Ele chutou colocado, de esquerda, buscando o ângulo. A bola passou perto, para fora.

O Atlético demorou um pouco para responder, porém chegou bem em chute de Hulk, que saiu por cima. Depois, Gustavo Scarpa quase marcou ao ficar com a sobra e acertar o travessão. Em outro lance, Cuello disparou em velocidade, invadiu a área pela esquerda e, mesmo um pouco desequilibrado, chutou forte, exigindo que o goleiro Rossi espalmasse.

A partida esquentou quando o árbitro marcou pênalti em cima de Plata. Entretanto, o VAR recomendou revisão e a falta foi marcada fora da área. Apesar da boa movimentação, o primeiro tempo terminou sem gols.

Na volta para o segundo tempo, as chances de gol diminuíram. O Flamengo começou a controlar mais a posse de bola, mas com dificuldade de furar a forte marcação do Atlético, que passou a apostar nos contra-ataques rápidos. Com esse cenário, Luiz Araújo arriscou chute de longe, sem sucesso.

Até que, aos 29 minutos, o Flamengo usou a bola parada para abrir o placar. Em falta na quina esquerda da área, Luiz Araújo cobrou na pequena área e Léo Ortiz subiu para testar firme e fazer 1 a 0.

Após o gol, o Atlético-MG se viu obrigado a sair mais para o ataque, contudo sem tanto perigo. Em um cruzamento de Hulk, Igor Gomes completou de cabeça, com Rossi defendendo bem em dois tempos. O Flamengo teve uma nova chance com Léo Pereira cobrando falta rasteira, com perigo. Nos minutos finais, o Atlético fez pressão, enquanto o Flamengo recuou e garantiu a liderança.

Os dois times voltam a se encontrar na próxima quinta-feira, às 21h30, novamente no Maracanã, mas pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, eles jogam só no próximo domingo, às 18h30. O Atlético recebe o Red Bull Bragantino na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), enquanto o Flamengo visita o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 ATLÉTICO-MG

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña (Cleiton); Allan (Evertton Araújo), Jorginho e Arrascaeta (Wallace Yan); Plata (Luiz Araújo), Pedro (Juninho) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

ATLÉTICO - Everson; Saravia (Biel), Igor Rabello, Junior Alonso e Alan Franco; Fausto Vera (Natanael), Gabriel Menino (Júnior Santos) e Gustavo Scarpa; Hulk, Rony (Igor Gomes) e Cuello. Técnico: Cuca.

GOL - Léo Ortiz, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Viña, Allan, Wallace Yan e Pedro (Flamengo); Everson, Saravia, Fausto Vera e Hulk (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 3.222.755,00.

PÚBLICO - 51.345 pagantes (54.550 presentes).

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).