São Paulo aproveita erros do Fluminense, se segura e vence a 3ª seguida

O São Paulo derrotou o Fluminense por 3 a 1 neste domingo, no MorumBis, e chegou à terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O tricolor paulista foi melhor, especialmente na etapa inicial, e aproveitou erros da defesa adversária para construir o placar.

A vitória poderia ter sido mais tranquila. Isso porque os donos da casa ainda perderam um pênalti e viram os cariocas pressionar bastante em busca do empate no fim. Arboleda, Ferreira e Tapia fizeram os gols do time da casa, enquanto Samuel Xavier descontou para os visitantes.

O resultado fez o São Paulo encerrar a 17ª rodada com 22 pontos, próximo do G-6. Já o Fluminense perdeu a quarta partida consecutiva, estacionou nos 20 pontos e caiu para décimo, se afastando do pelotão de frente.

São Paulo e Fluminense subiram ao gramado do MorumBis próximos na tabela de classificação, mas em momentos distintos. Sob a batuta do técnico Hernán Crespo, o tricolor paulista emplacou duas vitórias consecutivas e se afastou da zona de rebaixamento. Já os cariocas sofreram uma sequência de três derrotas consecutivas depois da participação no Mundial de Clubes da Fifa e começaram a despencar na tabela.

Com o São Paulo animado pelo bom momento e o Fluminense precisando voltar a vencer urgentemente, o cenário se demonstrou propício para um confronto equilibrado, mas a partida demorou para engrenar. Os 20 minutos iniciais foram de muitos erros técnicos e poucas oportunidades.

A ligeira superioridade dos paulistas se transformou em gol quando Luciano aproveitou a bobeada da defesa para ir à linha de fundo e cruzar para Arboleda, de cabeça, abrir o placar aos 23 minutos. O experiente Thiago Silva não escondeu a irritação e esbravejou com os companheiros pela desatenção no lance.

A bronca não surtiu efeito e os cariocas, em postura apática, assistiram ao São Paulo trocar passes após o gol. A estratégia de apostar em lançamentos longos para o grandalhão Everaldo levar a melhor no ataque não teve êxito e os donos da casa ficaram confortáveis para trabalhar jogadas. O Fluminense só não foi com um resultado pior para o intervalo porque Fábio defendeu pênalti cobrado por Luciano.

A fraca exibição do Fluminense no primeiro tempo levou o técnico Renato Gaúcho a desfazer o esquema com três zagueiros e promover quatro alterações no intervalo, incluindo a entrada do venezuelano Soteldo, ex-Santos. Os cariocas melhoraram bastante e começaram a incomodar a defesa são-paulina, que, desnorteada pelas mudanças, demorou a encaixar a marcação e deu espaço para cruzamentos perigosos.

Naturalmente, o Fluminense precisou se expor para criar chances na frente e o São Paulo aproveitou as brechas para contra-atacar. Bobadilla chegou a balançar as redes, mas a arbitragem assinalou toque no braço de Luciano no lance. Aos 13 minutos, Ferreira recebeu cruzamento milimétrico de Marcos Antônio e cabeceou livre na grande área para fazer o segundo dos donos da casa.

Apesar da vantagem no placar, o São Paulo permitiu ao Fluminense trocar passes e continuar ocupando o ataque, especialmente depois da entrada de Ganso, em vez de ficar com a bola e evitar lances de perigo. Aos 31 minutos, Samuel Xavier acertou lindo chute de fora da área para diminuir o placar.

O Fluminense continuou melhor, mas definitivamente não estava na melhor forma. Em momento de pressão dos cariocas, Guga vacilou e acabou desarmado por Ferraresi, que tocou para Tapia correr quase todo o campo de ataque e bater na saída de Fábio para dar números finais ao jogo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 X 1 FLUMINENSE

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco (Sabino); Cédric, Bobadilla, Alisson, Marcos Antônio e Enzo Díaz (Wendell); Luciano (Gonzalo Tapia) e Ferreira (André Silva). Técnico: Hernán Crespo.

FLUMINENSE - Fábio; Manoel (Samuel Xavier), Thiago Silva e Freytes; Guga, Martinelli (Hércules), Bernal, Canobbio (Serna) e Lima (Ganso); John Kennedy (Soteldo) e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

GOLS - Arboleda, aos 23 minutos do primeiro tempo; Ferreira, aos 13, Samuel Xavier, aos 31 e Tapia, aos 45 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Ferreira, Enzo Díaz e Alan Franco (São Paulo); Martinelli, Lima, Freytes e Bernal (Fluminense).

PÚBLICO - 42.628 presentes.

RENDA - R$ 2.192.997,00.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).