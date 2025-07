3º Choro e Jazz Festival celebra música instrumental brasileira

O 3º Choro e Jazz Festival aconteceu neste domingo (27), no Mirante São José, reunindo amantes da música instrumental brasileira em uma programação gratuita que destacou o improviso e a riqueza sonora dos estilos. O evento contou com apresentações de músicos locais e grupos da EMARP, além de atrações especiais que valorizaram a cultura e a arte da cidade.

Ao longo do dia, o público acompanhou shows do Jazz Combo e Grupo de Choro da EMARP, Moisés Alves e Grupo, Edu SattaJah, Marco de Vita, e Eric Budney com convidados, garantindo uma diversidade musical que agradou diferentes gostos e faixas etárias.

Além da música, o festival trouxe experiências culturais complementares, como a gastronomia local e o Live Painting, com os artistas Ponezio, Ronam Santos, Lua Oliveira e Debora Mussi, que criaram obras exclusivas ao vivo, aproximando ainda mais o público das expressões artísticas da cidade.

LEIA TAMBÉM:

Festa Julina Solidária será realizada hoje em Rio Grande da Serra

Daniel Augusto Aguiar e a esposa Camile Eduarda Ferreira Aguiar, moradores de Ribeirão Pires, vieram prestigiar o evento. "Está fantástico por dois motivos: a diversidade musical e o nível técnico dos músicos. Aqui no Mirante São José ficou muito bem ambientado, uma proposta que deu certo", comentou Daniel.

O prefeito Guto Volpi destacou a importância de levar eventos culturais para diferentes regiões do município. “Nossa proposta é democratizar o acesso à cultura e ao lazer. Quando ocupamos lugares como o Mirante com música, arte e gastronomia, mostramos a riqueza de Ribeirão Pires e incentivamos que a população conheça cada cantinho da nossa cidade.”