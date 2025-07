Festa Julina Solidária será realizada hoje em Rio Grande da Serra

Em despedida a uma das temporadas mais amadas na região, Rio Grande da Serra realiza neste último domingo do mês (27) sua Festa Julina Solidária na Praça da Bíblia.

A celebração traz touro mecânico para adultos e crianças, barracas de comida e brincadeiras típicas, além de oferecer aos visitantes um número da sorte a cada doação de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade da cidade.

Os vencedores do sorteio deverão ser anunciados na própria festividade, por um locutor e um fiscal, de acordo com a organização do evento.

Segundo a Prefeitura, os brindes serão vale-compra para loja de roupas (R$ 100) e perfumaria (R$ 50), camisetas, lavagem automotiva, itens de papelaria e caneca.

Na festa, entre às 16h e 22h, com apoio da Paróquia São Sebastião, estarão disponíveis barracas de alimentação como cachorro-quente, lanche de pernil, churrasco, pipoca, milho, caldos, de bebidas (suco de milho, quentão, vinho quente, chá de amendoim) e de doces (maçã do amor, algodão-doce, canjica, bolo de milho e arroz-doce).

A realização de uma quadrilha, pelos membros da paróquia e aberta ao público geral, também é um dos destaques da data. Apresentações de dança são aguardadas no palco da Praça da Bíblia.

Estão confirmados para agitar com música a noite a dupla sertaneja Valente & Soberano, composta por uma dupla de amigos e moradores de Santo André.