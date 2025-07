Festival de choro e jazz acontece hoje no Mirante São José, em Ribeirão

Ribeirão Pires realiza neste domingo (27) a 3ª edição do Choro & Jazz Festival, no Mirante São José. Com entrada gratuita, o evento organizado pela Prefeitura traz programação especial dedicada à música instrumental brasileira, com apresentações marcadas pelo improviso e riqueza sonora dos estilos.

Além das atrações musicais, o evento conta com gastronomia e ativações, como o Live Painting, com Ponezio, Ronam Santos, Lua Oliveira e Debora Mussi, artistas da cidade que vão criar ao vivo artes exclusivas.

“Ribeirão Pires é uma cidade que respira cultura e tem, em sua essência, o compromisso de valorizar a arte e o talento local. Com o calendário de eventos que realizamos ao longo do ano, buscamos ocupar espaços públicos, pontos turísticos com diversas manifestações culturais", reforçou o prefeito Guto Volpi (PL).

O evento tem entrada solidária, por meio de doação voluntária de 1kg de alimento não perecível e ração para pet. Já o mirante São José está localizado na Rua Sixto Pellegrini, 199 - Centro.

PROGRAMAÇÃO

13h – Jazz Combo da EMARP

14h30 – Grupo de Choro da EMARP

16h – Moisés Alves e Grupo

17h30 – Edu SattaJah

19h – Marco de Vita

20h30 – Eric Budney e Convidados.