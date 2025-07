Ribeirão Pires realiza Drive-Thru de Lixo Eletrônico nesta quarta-feira (30)

A Prefeitura de Ribeirão Pires, em parceria com a Cooperpires, promove nesta quarta-feira (30), mais uma edição do Drive-Thru de Lixo Eletrônico, ação voltada ao descarte correto de resíduos eletroeletrônicos. O evento será realizado no Paço Municipal, das 9h às 16h.

A iniciativa busca oferecer à população uma alternativa sustentável e segura para descartar equipamentos eletrônicos que não têm mais uso, como celulares, computadores, monitores, impressoras, televisores, entre outros. Todos os materiais recolhidos serão encaminhados para reciclagem, evitando danos ao meio ambiente.

O secretário de Clima, Meio Ambiente e Habitação, Temistocles Cristofaro, destaca que a ação tem papel fundamental na preservação ambiental e na promoção da economia circular. “O lixo eletrônico possui materiais tóxicos como chumbo e mercúrio, que contaminam o solo e a água se descartados de forma incorreta. Por isso, iniciativas como essa são essenciais”, explica.

O sistema drive-thru facilita a participação dos moradores, que podem fazer a entrega dos resíduos sem precisar sair do veículo. Basta passar pelo Paço Municipal durante o horário do evento e entregar os materiais à equipe responsável pela coleta.

Além do drive-thru, os moradores também têm a opção de realizar o descarte de forma regular por meio da coleta seletiva porta a porta, que pode ser agendada pelo aplicativo Ribeirão Pires Digital, disponível para download gratuito.

Empresas, comércios e instituições que possuem grandes volumes de resíduos eletrônicos podem solicitar a coleta diretamente com a Cooperpires, pelo telefone (11) 94011-5938, de forma gratuita e agendada.

Desde o início do projeto, em meados de 2024, a iniciativa já recolheu mais de 7 toneladas de lixo eletrônico, contribuindo significativamente para a redução dos impactos ambientais e para a conscientização da população sobre o tema.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Cooperpires pelo telefone (11) 94011-5938 ou acessar o aplicativo Ribeirão Pires Digital, onde também é possível agendar coletas seletivas de outros tipos de materiais recicláveis.

A ação está alinhada aos princípios da sustentabilidade e reforça o compromisso da cidade com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da Agenda 2030 da ONU, especialmente os ODS 6 (água potável e saneamento), 12 (consumo e produção responsáveis), 13 (ação contra a mudança global do clima) e 14 (vida na água).