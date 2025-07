Internacional busca empate com o Vasco em jogo com expulsão polêmica de Léo Jardim

Em jogo com emoção até o fim e polêmica, Internacional e Vasco empataram por 1 a 1 na noite deste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando fora de casa, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), o time cruzmaltino foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar com Rayan. No segundo tempo, porém, o Inter dominou, contou com expulsão de Léo Jardim, e buscou o empate com Carbonero.

Com o resultado, o Internacional está há quatro jogos sem perder, sendo três vitórias e um empate. Assim, alcançou 21 pontos, em décimo lugar. Já o Vasco não vence há três jogos, sendo uma derrota e dois empates seguidos. Com 15 pontos, aparece em 16º lugar com 15 pontos.

O Vasco fez um início de jogo primoroso e empilhou chances. Vegetti completou de cabeça com muito perigo, mas para fora. Depois, Paulo Henrique arriscou de fora da área e exigiu grande defesa de Rochet após desvio. Em outro lance, Vegetti recebeu toque na entrada da área e chutou de primeira, novamente para fora.

Até que aos 29 minutos, o Vasco conseguiu abrir o placar. Em rápido contra-ataque, David faz boa jogada e toca na direita para Rayan. Ele invadiu a área e chutou cruzado para vencer Rochet.

Depois disso, porém, o Inter aumentou o ritmo para buscar o empate. Na primeira grande chance, Gustavo Prado acertou belo chute de longe, mas Léo Jardim saltou para espalmar, em linda defesa. Após a cobrança de escanteio, Clayton Sampaio cabeceou na trave. Ainda no mesmo lance, Borré completou após novo cruzamento, mas Léo Jardim defendeu em dois tempos.

O jogo seguiu quente até os acréscimos. David assustou quando chutou rasteiro de fora da área, mas Rochet conseguiu desviar. O Inter respondeu em cobrança de falta. Alan Patrick bateu colocado e a bola acertou o travessão antes de sair.

Na volta para o segundo tempo, o Inter começou melhor e quase empatou com Wesley, que desviou na pequena área, de costas para o gol. A bola passou por Léo Jardim, mas Maurício Lemos tirou praticamente em cima da linha. Em outro lance, Bernabei finalizou cruzado dentro da área, mas o goleiro vascaíno fez nova defesa.

Empurrado pela torcida, o Internacional teve mais chances perigosas. Carbonero avançou pela esquerda e chutou colocado, mas a bola carimbou de novo o travessão. No lance seguinte, Wesley recebeu cruzamento rasteiro dentro da área, mas chutou travado. Mesmo assim, a bola passou perto da trave.

Mesmo com a forte pressão, o Vasco conseguiu encaixar um bom contra-ataque para balançar a rede, mas o gol foi anulado. Nuno Moreira recebeu dentro da área, mas tocou para Vegetti, que estava impedido.

A partida ganhou mais dramaticidade aos 40 minutos. Léo Jardim sinalizou dores na costela, caiu no chão e esperou atendimento médico. O árbitro alegou cera, aplicou o segundo cartão amarelo e expulsou o camisa 1, gerando bastante confusão.

Após o retorno do jogo, o Internacional empatou aos 45 minutos. Após a bola ficar viva na área, Vegetti tentou cortar, mas acabou ajeitando para Carbonero. Ele chutou de chapa, no cantinho, para marcar. Os gaúchos ainda buscaram a virada, mas não conseguiram.

No Brasileirão, o Inter volta a campo no próximo domingo, às 20h30, quando recebe o São Paulo no Beira-Rio, pela 18ª rodada. Antes, porém, inicia as oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Fluminense, na quarta-feira, às 21h30, também em casa.

O Vasco também joga pelas oitavas da Copa do Brasil na quarta-feira, às 19h, contra o CSA, no Rei Pelé, em Maceió (AL). No Brasileirão, duela com o Mirassol no sábado, às 18h30, no José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP).

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 1 VASCO

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabéi; Thiago Maia, Bruno Henrique (Bruno Tabata), Alan Patrick (Vitinho) e Gustavo Prado (Carbonero); Wesley (Raykkonen) e Borré. Técnico: Roger Machado.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton (Victor Luis); Hugo Moura, Tchê Tchê (Luiz Gustavo) e Nuno Moreira (Daniel Fuzato); Rayan (Garré), Vegetti e David (Thiago Mendes). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Rayan, aos 29 minutos do primeiro tempo; Carbonero, aos 45 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Clayton Sampaio (Internacional); Paulo Henrique e Thiago Mendes (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - Léo Jardim (Vasco).

RENDA - R$ 325.681,00.

PÚBLICO - 12.214 pagantes (13.188 presentes).

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).