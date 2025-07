Vestibulandos aprovam Programa Faculdade de São Bernardo

O vestibular que vai definir os 200 primeiros estudantes do Programa Faculdade de São Bernardo, iniciativa criada pelo prefeito Marcelo Lima (Podemos) com gestão acadêmica pela Universidade São Judas, foi realizado neste domingo (27). Passadas a apreensão e a ansiedade que precederam a prova – uma redação com tema relacionado a cada curso -, a atenção dos candidatos a uma vaga gratuita no ensino superior se volta agora para o dia 10 de agosto, quando será divulgado o resultado. Em que pese ainda não saberem se estarão entre os selecionados, candidatos elogiaram a iniciativa da Prefeitura.

O programa é voltado a pessoas de baixa renda que ainda não concluíram um curso de nível superior. Os cursos oferecidos são: Gestão Ambiental, Gestão Pública e Marketing Digital (bacharelados), e de Gestão Financeira (graduação tecnológica). Os aprovados deverão fazer a matrícula nos dias 11 e 12 de agosto, enquanto o início das aulas está marcado para 14 de agosto, no polo localizado na Rua Marechal Deodoro, 1.058, no Centro da cidade. No total, foram 2.588 candidatos inscritos para o primeiro vestibular.

Henrique Cunha Ferreira, de 19 anos e morador no Bairro Planalto, optou pelo curso de Marketing Digital e fez a prova pela manhã, cuja redação teve como tema exatamente a área de tecnologia, que em sua avaliação “abrange muito conhecimento” e tratou, inclusive, de sua utilização na gestão pública. O jovem, que concluiu o Ensino Médio em 2023 na Escola Estadual Engenheiro Francisco Prestes Maia, no bairro onde mora, avalia que foi bem na prova e tem boas chances de garantir uma das 50 vagas da área que escolheu. Lembrou que soube pelo pai que as inscrições estavam abertas.

“Assim que meu pai me mandou recado sobre as inscrições e o link, já fiz a minha na hora, porque é uma oportunidade que não aparece todo dia, e quando tem a gente tem de aproveitar. É a primeira vez que presto vestibular, já que faculdade custa caro e me dediquei ao trabalho em 2023. Mas agora veio essa chance que a Prefeitura de São Bernardo está dando pela primeira vez, e eu não poderia perder. Pode ser a porta para um futuro melhor para todos que entrarem, e creio que fui bem e tenho boas chances de estar entre os 50”, disse Henrique.

Outra jovem que sonha com uma vaga no Programa Faculdade de São Bernardo, no curso de Gestão Pública, é Vitória Maria Menezes de Santana, 24 anos, moradora do Bairro DER que no período da manhã trabalha em uma padaria/mercado e à tarde, como autônoma, faz cílios e é manicure. Vitória concluiu o Ensino Médio em 2019, na EE Wallace Simonsen, mas diz que teve de deixar o tão sonhado curso superior de lado para se dedicar ao trabalho e ajudar em casa. Ela avalia que fez uma boa redação, sobre gestão pública, e a partir de agora só pensa no resultado.

“Infelizmente não pude priorizar meus estudos, pois tinha que priorizar meu trabalho, mas agora surgiu essa grande oportunidade aberta pela Prefeitura de São Bernardo. Dar essa chance para quem não tem condições de pagar uma faculdade, como eu, é fundamental. É um projeto realmente muito bom, para todos que sonham em ter um curso superior. Eu tenho 24 anos, mas aqui tem pessoas que devem ter 30, 40 e até mais. Todo mundo com a sensação de poder realizar um sonho que parece impossível. Quero fazer faculdade para mudar de vida, não precisar mais trabalhar em dois empregos e ter oportunidade de crescimento também, pessoal e profissional.”