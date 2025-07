Pela Cross regional

A criação de uma Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) exclusiva para o Grande ABC permitiria que os moradores das sete cidades fossem atendidos sem a necessidade de deslocamentos a unidades médicas distantes, como acontece hoje. O atual modelo, operado pelo Estado, muitas vezes encaminha pacientes a hospitais fora de mão, mesmo quando há vagas em equipamentos locais. Além das questões logísticas, essa dinâmica dificulta o acompanhamento familiar e o acesso ao tratamento. Embora exista demanda técnica e política pela mudança, a proposta esbarra na resistência do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de seu secretário de Saúde, Eleuses Paiva.

Com a Cross regionalizada, o mapeamento de vagas ambulatoriais e hospitalares dentro do Grande ABC poderia ser mais preciso e ágil. A regulação feita com base em dados locais tende a diminuir a espera por exames, cirurgias e internações, evitando ociosidade em alguns pontos da rede e sobrecarga em outros. Como mostra reportagem nesta edição, os sete municípios possuem capacidade instalada para realizar atendimentos em diferentes especialidades, mas enfrentam gargalos por causa da concentração estadual das decisões. Com a descentralização, o sistema ganha em organização, com respostas mais rápidas e uso mais eficiente dos equipamentos públicos de saúde já disponíveis na região.

Cabe ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que conduz as discussões sobre o tema, ampliar o diálogo com a Secretaria de Estado da Saúde para viabilizar a proposta. A ausência de acordo técnico não pode manter a população refém de modelo que desconsidera os fluxos locais. Há experiências positivas de regulação regional em outras áreas que demonstram a viabilidade do modelo. Ao insistirem em manter o controle total da Cross nas mãos do governo paulista, Tarcísio e Eleuses deixam de ouvir as demandas de prefeitos, gestores e usuários da saúde pública. O colegiado de prefeitos deve intensificar a articulação institucional para garantir que a iniciativa, já debatida, saia do papel. E rápido.