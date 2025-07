Marisa Monte anuncia turnê com orquestra sinfônica; veja datas

Após um ano e meio do encerramento da turnê internacional Portas, a cantora e compositora Marisa Monte divulgou pelas redes sociais, neste domingo (27), o lançamento da nova Phonica - Marisa Monte & Orquestra ao vivo. O espetáculo sinfônico, que estreia em outubro, conta com agenda pelas principais capitais do País.

Os ingressos ainda devem ser liberados em breve e não tiveram seus valores revelados. De acordo com a publicação, o maestro André Bachur, bacharelado pela USP (Universidade de São Paulo), será o responsável pela regência musical. O músico, em abril, passou por Santo André com o concerto da série A Walk to Beethoven, no Teatro Municipal Maestro Flávio Florence.

AGENDA

A turnê de Marisa começa por Belo Horizonte, no dia 18 de outubro, no Parque Ecológico de Pampulha. A seguir a cantora se apresenta na Brava Arena Jockey, no Rio de Janeiro, em 1º de novembro.

A chegada a São Paulo é prevista para o dia 8 de novembro, no Parque Ibirapuera. A seguir, a artista desembarca, também cercada por verde, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, em 15 de novembro.

O mês de shows se encerra em Brasília, no dia 29, no Gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano. O encerramento da turnê acontece em 6 de dezembro, no Parque Harmonia de Porto Alegre.