Cristiano Ronaldo empresta avião para João Félix se juntar ao Al-Nassr na Áustria

Estrela do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo emprestou seu jato particular para que seu compatriota João Félix viajasse neste domingo de Londres para Salzburgo, na Áustria, onde o time árabe faz pré-temporada. Ainda neste domingo, o atacante de 25 anos deve se submeter a exames médicos antes de assinar contrato com o clube de Riad.

O Al-Nassr pagará ao Chelsea 30 milhões de euros (R$ 196 milhões), com possibilidade de mais 20 milhões de euros por metas alcançadas. O montante permite que o clube londrino recupere quase na totalidade o investimento feito junto do Atlético de Madrid há um ano para contratar o português.

João Félix disputou 40 partidas pelo Chelsea, com 11 gols e 2 assistências. Desde fevereiro, estava emprestado ao Milan, clube que defendeu em 21 jogos, marcando 3 gols e dando 1 assistência. Ao fim do contrato com o time italiano, o português voltou ao Chelsea, mas não teria espaço no clube que conquistou o Mundial de Clubes nos Estados Unidos.

O português esteve perto de retornar ao Benfica, clube que defendeu de 2016 a 2019, mas o Al-Nassr venceu a disputa pelo jogador. Com uma breve passagem também pelo Barcelona, João Félix deve iniciar os treinos no Al-Nassr, sob comando do também português Jorge Jesus, na segunda-feira.