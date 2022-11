NASA define nova data de lançamento da Artemis I

Bianca Bellucci

04/11/2022 | 09:55



A NASA apresentou uma nova data para o lançamento da Artemis I, primeira fase da missão que visa levar humanos para a Lua após mais de 50 anos. Em anúncio nesta quinta-feira (3), a agência comunicou que o dia escolhido foi 14 de novembro e a tentativa deverá acontecer à 1h07 (horário de Brasília).

O foguete Space Launch System (SLS), que levará a cápsula Orion até o satélite e servirá para validar as próximas fases da missão, iniciou sua trajetória até plataforma 39B do Centro Espacial Kennedy (KSC), na Flórida (EUA), no início da madrugada desta sexta-feira (4).

É válido destacar que o SLS já esteve na plataforma em março e em junho deste ano para testes. Em agosto, por sua vez, duas tentativas de lançamento foram abortadas. Já em setembro, o foguete foi levado de volta ao Armazém de Montagem de Veículos da NASA para se proteger do furacão Ian.

Caso o lançamento da Artemis I dê certo, a NASA estará apta para seguir com as outras etapas da missão. Expectativa é que, em 2024, o foguete leve uma tripulação para orbitar ao redor do satélite. E em 2025, o projeto visa pousar astronautas na superfície lunar. Essa última fase promete ser histórica, uma vez que a primeira mulher e a primeira pessoa negra pisarão na Lua.