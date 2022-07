Passeios em São Paulo – 6 lugares para visitar com crianças

Redação

Do Rota de Férias



07/07/2022 | 16:55



Organizar passeios em São Paulo (SP) é uma ótima pedida para aproveitar as férias de julho sem sair da cidade. Abaixo, confira seis lugares incríveis para conhecer com as crianças na capital e na região da grande São Paulo.

Dicas de passeios em São Paulo

Hello Park

Estúdios da Mauricio de Sousa Produções

Exposição ORCS

Parque da Mônica

Musical A Pequena Sereia

Xperience

Hello Park

Com atrações que unem jogos com projeções e tecnologias avançadas, o Hello Park foi inaugurado em 1º de julho, no Shopping SP Market. O complexo reúne 20 atrações interativas, como o Interactive Slope, onde a criançada pode escorregar, brincar de diferentes maneiras e ainda se divertir em uma piscina de bolinhas. O Digital Painter, por sua vez, é composto por um livro de colorir gigante e um lápis mágico. As imagens ganham vida assim que começam a ser pintadas.

As atividades possuem diferentes temas que mudam a cada temporada: Fundo do mar, Cidades, Universo, Brinquedos e Animais. Além disso, o parque tem três espaços exclusivos para a realização de festas de aniversários.

Estúdios da Mauricio de Sousa Produções

A visita guiada aos Estúdios da Mauricio de Sousa Produções proporciona uma viagem pela linha do tempo deste que é um dos maiores estúdios do mundo. No roteiro, é possível conhecer a área de live experience do grupo, os setores de criação e design, além dos projetos temáticos e editoriais. O público também pode conferir de perto os processos de criação de uma história em quadrinhos.

Cada visitação dura 120 minutos e o local tem capacidade para receber 50 pessoas simultaneamente. É permitida a entrada de crianças a partir de 6 anos.

As visitas ocorrem de terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, sempre das 9h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30, e podem ser agendadas por meio do site oficial.

Exposição ORCS

Até 29 de julho, os visitantes poderão conferir esculturas gigantes, de até seis metros de altura, dos seres mitológicos no Shopping União de Osasco. Gratuita, a exposição promete transportar adultos e crianças para a Era Medieval.

Os Orcs são criaturas místicas do folclore europeu, que aparecem nos contos de fantasia como fortes guerreiros prontos para defender suas tribos de todas as ameaças. Os seres ficaram popularizados no universo cinematográfico por meio de grandes produções, como O Hobbit, O Senhor dos Anéis e Shrek, que conquistou o público infantil.

Parque da Mônica

Inspirado no universo de histórias do Mauricio de Sousa, o Parque da Mônica encanta gerações. Com 12 mil metros quadrados, o local oferece atrações como roda-gigante, carrossel, montanha-russa e muito mais.

Além dos brinquedos, uma opção para as férias é o espetáculo “Viajando com os Livros”, exibido no Teatro do Parque, com várias sessões durante o dia. Na trama, três amigos embarcam em uma viagem literária e, junto a Mônica e Cebolinha, passam por diferentes países, aprendendo sobre a cultura de cada um deles.

Todos os dias, é possível posar ao lado de Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali em sessões especiais de Meet & Greet.

Musical A Pequena Sereia

Inspirada no filme da Disney, a superprodução da Broadway “A Pequena Sereia” terá sua segunda passagem na capital paulista e promete muita emoção. O espetáculo fica em cartaz entre 17 de julho e 16 outubro de 2022, no Teatro Santander, localizado no Complexo JK Iguatemi.

Já é possível adquirir os ingressos do espetáculo por meio do site www.sympla.com.br ou pela bilheteria oficial do Teatro Santander (Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 2041). As apresentações ocorrerão às quintas-feiras e sextas-feiras, às 21h, aos sábados, às 16h e 20h, e aos domingos, às 15h e 19h.

Xperience

Diariamente passamos por experiências científicas e nem mesmo percebemos. São muitas as dúvidas que surgem, por exemplo, como o aparelho de ar-condicionado resfriam o ambiente? Por que e como acontecem os tornados? E os raios na atmosfera? Para esclarecer estas e outras curiosidades, chega ao Shopping Interlagos a atração Xperience – Ciência e Diversão, um conjunto de 14 estações com aparelhos que interagem com o público transmitindo conhecimento e diversão, sempre com o acompanhamento de monitores.

A atração é gratuita e está disponível até 31 de julho, das 10h às 22h, na Praça de Eventos do shopping.

