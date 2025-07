São Paulo encara Fluminense por manutenção de boa sequência

Após vencer duas partidas seguidas, o São Paulo mira confirmar a boa fase e, para isso, espera superar o Fluminense. O jogo está programada para hoje, às 16h (de Brasília), no Estádio do MorumBis, pela 17ª rodada da elite do Campeonato Brasileiro.

Após superar o Corinthians, por 2 a 0, e o Juventude, por 1 a 0, o Tricolor sonha com outro resultado positivo. Atualmente, o Tricolor paulista soma 19 pontos, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O técnico Crespo sofre com as ausências de Oscar, Lucas Moura, Calleri e Ryan Francisco, lesionados.

Já o Tricolor das Laranjeiras conquistou um ponto a mais, 20, mas vem de três derrotas seguidas, para Cruzeiro, Flamengo e Palmeiros. O treinado Renato Gaúcho não tem a sua disposição o zagueiro Ignacio e o volante Otávio, ambos machucados.