José Totoy, da Netflix, chega a Santo André

Sempre de sorriso aberto (e bem colorido): José Totoy, da série infantil brasileira de mesmo nome, chega a Santo André com um parque temático.

Uma curiosidade é que pediatras e educadores estão por trás das histórias do personagem, criado por um casal de São Paulo, Isa Vaal, que é psicóloga, e André Vaz, diretor criativo. “Nos mudamos para os Estados Unidos e lá passamos a ter mais contato com crianças. Desde o primeiro conteúdo, focamos em fazer algo que pudesse deixar os pais seguros diante das telas na primeira infância, por trabalhar com inteligência emocional”, disseram eles ao Diarinho.

PROGRAMAÇÃO

José Totoy é atração em parque no Shopping ABC até o fim de agosto. No térreo, estarão atividades para mexer com os sentidos (visão, audição e tato) da criançada e ainda para interagir com outros amigos.

Na região, José Totoy também está em destaque na Fábrica de Cultura de São Bernardo, onde é apresentado o Festival de Cinema do José, com desenhos de colorir e a exibição da animação.