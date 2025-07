Peixe fica nos 2 a 2 diante do Sport e deixa a zona de descenso

Com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Santos arrancou o empate por 2 a 2 contra o Sport ontem, na Ilha do Retiro, e saiu da zona de rebaixamento do Brasileiro, com 15 pontos, na 16ª posição. Lanterna, com cinco, o time pernambucano abriu 2 a 0, mas permanece como o único time a não vencer no campeonato. Neymar atuou por 90 minutos e foi o principal articulador do Santos.

O Sport abriu o placar logo aos três minutos. O goleiro Brazão falhou e, após um chutão, a bola explodiu em Derik e sobrou para Barletta. Ele cruzou para Derik, livre no centro da área, mandar para as redes.

O segundo gol do Sport saiu no segundo tempo após finalização de Lucas Lima. A bola desviou na defesa e entrou.

O Santos diminuiu aos 33 minutos com Gabriel Bontempo e empatou aos 42 com João Basso.